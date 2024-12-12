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الرياضة - 09:36 - في الربع الثالث من 2024.. «مصر» ضمن أكبر 5 دول أفريقية مصدرة لنيجيريا - أخبار كلمتك

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الرياضة - 09:36 - في الربع الثالث من 2024.. «مصر» ضمن أكبر 5 دول أفريقية مصدرة لنيجيريا - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:36 - في الربع الثالث من 2024.. «مصر» ضمن أكبر 5 دول أفريقية مصدرة لنيجيريا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 12 ديسمبر 2024 09:36 صباحاً - كشف مكتب الإحصاء الوطني في نيجيريا، أن مصر شكلت أحد أكبر خمسة شركاء تجاريين للبلاد مع صادرات بلغت قيمتها 85.06 مليار نيرا.

وبحسب ما نقله موقع «بيزنس إنسايدر» المختص في الشأن الافريقي، فإن جنوب أفريقيا كانت أبرز شركاء نيجيريا التجاريين حيث استوردت منها نيجيريا سلعًا بقيمة 166.80 مليار نيرا، بينما كانت المغرب وسوازيلاند وساحل العاج ضمن أبرز الدول التي شحنت السلع إلى نيجيريا بقيمة 51.14 مليار و43.44 مليار و29.50 مليار نيرا بالترتيب.

وتعد نيجيريا، التي تعتبر رابع أكبر اقتصاد في أفريقيا، أكبر دول القارة من حيث عدد السكان، مما يجعلها سوقًا رئيسيًا للسلع والخدمات حيث تعكس ديناميكيات التجارة في نيجيريا دورها المزدوج كداعم رئيسي للاستيراد والتصدير داخل القارة.

وفي الربع الثالث من عام 2024، استوردت نيجيريا سلعًا بقيمة 512.56 مليار نيرا من الدول الأفريقية الأخرى، في حين صدرت سلعًا بقيمة 2، 486.00 مليار نيرا، ما يعكس الفارق الكبير في حجم التبادل التجاري بين وارداتها وصادراتها.

وتصدرت السلع الزراعية والصناعية والبنية التحتية قائمة واردات نيجيريا من أفريقيا، حيث كانت الفوسفات المزدوج على رأس القائمة بقيمة 41.13 مليار نيرا، ما يمثل 8.02% من إجمالي الواردات.

وجاءت بعد ذلك مزيجات المواد العطرية، الضرورية لصناعة المواد الغذائية والمشروبات، بقيمة 31.41 مليار نيرا (6.13%) كما كانت الواردات الأخرى تشمل الجص (29.54 مليار نيرا)، والبولي بروبيلين (22.43 مليار نيرا)، وبيتومين النفط (19.88 مليار نيرا)، الذي يعد ضروريًا في إنشاء وصيانة الطرق.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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