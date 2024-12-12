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الرياضة - 08:56 - في بنك مصر بـ 50.69 جنيه.. سعر الدولار اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:56 - في بنك مصر بـ 50.69 جنيه.. سعر الدولار اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 08:56 - في بنك مصر بـ 50.69 جنيه.. سعر الدولار اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 08:56 - في بنك مصر بـ 50.69 جنيه.. سعر الدولار اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:56 - في بنك مصر بـ 50.69 جنيه.. سعر الدولار اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 12 ديسمبر 2024 08:56 صباحاً - شهد سعر الدولار اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024 ارتفاع طفيف في جميع البنوك العاملة بـ مصر، وبلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي نحو 50.60 جنيه للشراء، و50.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص سعر الدولار اليوم وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

سعر الدولار

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سعر الدولار في البنك المركزي المصري، بلغ اليوم الخميس نحو 50.58 جنيه للشراء و 50.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، بلغ اليوم الخميس نحو 50.59 جنيه للشراء و 50.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار في بنك مصر، بلغ اليوم الخميس نحو 50.59 جنيه للشراء و 50.69 جنيه للبيع.

الدولار

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، بلغ اليوم الخميس نحو 50.60 جنيه للشراء، و50.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سعر الدولار في بنك الإسكندرية، بلغ اليوم الخميس نحو 50.60 جنيه للشراء، و50.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سعر الدولار في بنك قناة السويس، بلغ اليوم الخميس نحو 50.61 جنيه للشراء، و50.71 جنيه للبيع.

الدولار

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني، بلغ اليوم الخميس نحو 50.61 جنيه للشراء، و50.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي، بلغ اليوم الخميس نحو 50.61 جنيه للشراء، و50.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي، بلغ اليوم الخميس نحو 50.60 جنيه للشراء، و50.70 جنيه للبيع.

الدولار

سعر الدولار في البنك العربي الافريقي الدولي

سعر الدولار في البنك العربي الافريقي الدولي، بلغ اليوم الخميس نحو 50.60 جنيه للشراء، و50.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني

سعر الدولار في بنك قطر الوطني، بلغ اليوم الخميس نحو 50.60 جنيه للشراء، و50.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المتحد

سعر الدولار في البنك الأهلي المتحد، بلغ اليوم الخميس نحو 50.61 جنيه للشراء، و50.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول، بلغ اليوم الخميس نحو 50.61 جنيه للشراء، و50.71 جنيه للبيع.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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