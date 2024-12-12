الرياضة - 08:56 - بيان بدرجات الحرارة| حالة الطقس اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 12 ديسمبر 2024 08:56 صباحاً - الطقس اليوم.. أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانها اليومي، توضح فيه حالة الطقس اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024 على مدن ومحافظات مصر، بالإضافة لدرجات الحرارة المتوقعة.

ويقدم موقع كلمتك لزواره ومتابعيه في السطور التالية، كل التفاصيل المتعلقة بـ حالة الطقس اليوم الخميس في مدن ومحافظات مصر.

حالة الطقس اليوم

وأوضحت الأرصاد الجوية أن الطقس اليوم معتدل الحرارة نهاراً، على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ علي جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا وفي الصباح الباكر علي أغلب الأنحاء، شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء.

الملاحة البحرية اليوم الخميس

أوضحت هيئة الأرصاد أن حالة البحر المتوسط، تكون معتدلة مع ارتفاع الموج ما بين 1.5 متر إلى مترين، واتجاه الرياح السطحية شمالية شرقية/ شمالية غربية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، فتكون أيضا معتدلة، مع ارتفاع الموج ما بين 1.5 متر إلى 2:25، واتجاه الرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 12 ديسمبر

العظمى الصغرى

- درجات الحرارة في القاهرة 22 14

- درجات الحرارة في العاصمة الإدارية 21 12

- درجات الحرارة في 6 أكتوبر 21 11

- درجات الحرارة في بنها 22 13

- درجات الحرارة في دمنهور 22 13

- درجات الحرارة في وادي النطرون 21 12

- درجات الحرارة في كفر الشيخ 21 12

- درجات الحرارة في المنصورة 22 12

- درجات الحرارة في الزقازيق 22 13

- درجات الحرارة في شبين الكوم 21 12

- درجات الحرارة في طنطا 21 12

- درجات الحرارة في دمياط 23 16

- درجات الحرارة في بورسعيد 23 16

- درجات الحرارة في الإسماعيلية 23 08

- درجات الحرارة في السويس 22 12

- درجات الحرارة في العريش 24 10

- درجات الحرارة في رفح 22 10

- درجات الحرارة في رأس سدر 24 12

- درجات الحرارة في نخل 22 03

- درجات الحرارة في كاترين 19 02

- درجات الحرارة في الطور 23 12

- درجات الحرارة في طابا 22 09

- درجات الحرارة في شرم الشيخ 27 16

- درجات الحرارة في الإسكندرية 23 11

- درجات الحرارة في العلمين 21 12

- درجات الحرارة في مطروح 22 11

- درجات الحرارة في السلوم 21 10

- درجات الحرارة في سيوة 20 07

- درجات الحرارة في رأس غارب 25 14

- درجات الحرارة في الغردقة 26 13

- درجات الحرارة في سفاجا 26 15

- درجات الحرارة في مرسى علم 27 16

- درجات الحرارة في شلاتين 27 15

- درجات الحرارة في حلايب 24 18

- درجات الحرارة في أبو رماد 25 17

- درجات الحرارة في رأس حدربة 26 19

- درجات الحرارة في الفيوم 22 09

- درجات الحرارة في بني سويف 22 08

- درجات الحرارة في المنيا 23 07

- درجات الحرارة في أسيوط 23 06

- درجات الحرارة في سوهاج 25 10

- درجات الحرارة في قنا 27 11

- درجات الحرارة في الأقصر 27 09

- درجات الحرارة في أسوان 29 13

- درجات الحرارة في الوادي الجديد 26 06

- درجات الحرارة في أبو سمبل 28 12