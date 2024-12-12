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الرياضة - 08:36 - سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 08:36 - سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:36 - سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 12 ديسمبر 2024 08:36 صباحاً - استقر سعر الذهب في محلات الصاغة بمصر صباح اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024، بعد آخر ارتفاع سجله أمس الأربعاء، فتراجع سعر الذهب عيار 21 عند مستوى 3860 جنيهًا للبيع، و3840 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب اليوم

ويقدم موقع كلمتك لزواره ومتابعيه في السطور التالية، آخر تحديث لـ سعر الذهب اليوم في مصر، ضمن خدمة يقدمها الموقع في كل المجالات، ويمكنكم المتابعة بالضغط هنــــــــــــا.

سعر الذهب
سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 12 ديسمبر
سعر الذهب بيع شراء
عيار 24 4411.5 جنيه 4388.5 جنيه
عيار 22 4043.75 جنيه 4022.75 جنيه
عيار 21 3860 جنيها 3840 جنيها
عيار 18 3308.5 جنيه 3291.5 جنيه
عيار 14 2573.25 جنيه 2560 جنيها
عيار 12 2205.75 جنيه 2194.25 جنيه

سعر الذهب اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024

سعر الذهب عيار 24

استقر سعر الذهب عيار 24 في مصر بداية تعاملات اليوم عند 4411.5 جنيه للبيع، و4388.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

سجل سعر الذهب عيار 22 استقرارا داخل محلات الصاغة عند 4043.75 جنيهًا للبيع، و4022.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

استقر سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر، الأكثر مبيعا عند 3860 جنيهًا للبيع، و3840 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في السوق المحلي حالة من الثبات عند 3308.5 جنيه للبيع، و3291.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

استقر سعر الذهب عيار 14 في السوق المحلي بداية تعاملات اليوم عند 2573.25 جنيه للبيع، و2560 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 12

سجل سعر الذهب عيار 12 في مصر استقرارا عند 2205.75 جنيه للبيع، و2194.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

بلغ سعر الذهب عيار 9 في مصر حالة من الاستقرار عند 30880 جنيهًا للبيع، و30720 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب

استقر سعر الجنيه الذهب بداية تعاملات اليوم ليسجل 2717.45 دولار للبيع، و2717.18 دولار للشراء.

سعر أونصة الذهب

سجل سعر أونصة الذهب اليوم في مصر لتسجل 2716.54 دولار للبيع، و 2716.08 دولار للشراء

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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