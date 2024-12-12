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الرياضة - 07:56 - لو مسافر.. اعرف مواعيد وأسعار قطار تالجو على خطوط السكة الحديد اليوم - أخبار كلمتك

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الرياضة - 07:56 - لو مسافر.. اعرف مواعيد وأسعار قطار تالجو على خطوط السكة الحديد اليوم - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:56 - لو مسافر.. اعرف مواعيد وأسعار قطار تالجو على خطوط السكة الحديد اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 12 ديسمبر 2024 07:56 صباحاً - مواعيد القطارات اليوم.. تنشر الأسبوع قائمة بمواعيد وأسعار قطار تالجو على خطوط السكة الحديد "خط القاهرة أسوان، وخط القاهرة الإسكندرية"، ومحطات الوقوف، والذى يعد أسرع قطارات السكة الحديد.

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص الخدمة بالخطوات وكيفية تنفيذها وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

مواعيد قطار تالجو على خط القاهرة إسكندرية

يقوم القطار رقم 2025 من القاهرة الساعة 8 ص، ويصل الإسكندرية 10.30 صباحا.

يقوم القطار رقم 2023 الساعة 2 ظهرا من القاهرة ويصل الإسكندرية الساعة 4.30 مساء.

ويقوم قطار 2027 تالجو القاهرة / الإسكندرية الساعة 7 مساء، ويصل الإسكندرية الساعة 9.30 مساء.

مواعيد قطار تالجو على خط الإسكندرية للقاهرة

يقوم قطار 2022 من الإسكندرية الساعة 7:00 مساء ويصل القاهرة الساعة 9:30 مساء.

يقوم القطار رقم 2024 من الإسكندرية الساعة 2 ظهرا ويصل القاهرة الساعة 4.30 مساء.

قطار 2026 يقوم من الإسكندرية الساعة 6:50 مساء ويصل القاهرة الساعة 9:20 مساء.

ملحوظة يقوم قطار 2022 الساعة 9 ص من محطة الإسكندرية أيام الجمعة والعطلات.

أسعار قطار تالجو على خط القاهرة إسكندرية والعكس.. الدرجة الأولى 275 والدرجة الثانية 175جنيها.

مواعيد قطار تالجو على خط القاهرة أسوان:

يقوم قطار 2030 من القاهرة الساعة 7 مساء ويصل أسوان الساعة 6، 40 صباح اليوم التالى.

يقوم قطار 2031 من أسوان يوميا الساعة 7 مساء يصل القاهرة الساعة 6، 50 صباحا.

محطات الوقوف للقطار خلال رحلتى الذهاب والعودة هى "الجيزة - المنيا - أسيوط - سوهاج - قنا - الأقصر - ادفو - كوم امبو - أسوان".

أسعار تذاكر قطار تالجو على خط القاهرة أسوان:

- المنيا: الدرجة الأولى 350 جنيها، الدرجة الثانية 250 جنيها.

- أسيوط: الدرجة الأولى 350 جنيها، الدرجة الثانية 250 جنيها.

- سوهاج: الدرجة الأولى 500 جنيه، الدرجة الثانية 300 جنيه.

- قنا: الدرجة الأولى 550 جنيها، الدرجة الثانية 350 جنيها.

- الأقصر: الدرجة الأولى 600 جنيه، الدرجة الثانية 400 جنيه.

- إدفو: الدرجة الأولى 700 جنيه، الدرجة الثانية 550 جنيها.

- أسوان: الدرجة الأولى 700 جنيه، الدرجة الثانية 550 جنيها.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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