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الرياضة - 05:31 - سعر الريال السعودي في مصر اليوم.. الخميس 12 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 05:31 - سعر الريال السعودي في مصر اليوم.. الخميس 12 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:31 - سعر الريال السعودي في مصر اليوم.. الخميس 12 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 12 ديسمبر 2024 05:31 صباحاً - شهد سعر الريال السعودي استقرارًا مقابل الجنيه المصري في البنوك العامة بمصر، خلال تعاملات اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024، حيث سجل في البنك المركزي نحو 13.50 جنيه للبيع، و13.46 جنيه للشراء.

وترصد كلمتك، لقرائها في السطور التالية، سعر الريال السعودي اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024، وذلك ضمن خدمة إخبارية شاملة تقدمها لزوارها في عدد كبير من الموضوعات المختلفة والمتنوعة على مدار الساعة وللمتابعة اضغط هنــــــا.

سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024
البنوك المصرية بيع شراء
سعر الريال السعودي في البنك المركزي 13.50 جنيه 13.46 جنيه
سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 13.49 جنيه 13.44 جنيه
سعر الريال السعودي في بنك مصر 13.49 جنيه 13.44 جنيه
سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB 13.49 جنيه 13.47 جنيه
سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية 13.50 جنيه 13.46 جنيه
سعر الريال السعودي في المصرف العربي 13.50 جنيه 13.47 جنيه
سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي 13.50 جنيه 13.47 جنيه

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك الأهلي خلال تعاملات اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024، نحو 13.49 جنيه للبيع، و13.44 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

ووصل سعر الريال السعودي في بنك مصر خلال التعاملات المسائية إلى 13.49 جنيه للبيع و13.44 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

وحقق سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي CIB، نحو 13.49 جنيه للبيع و13.47 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

ووصل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024، إلى 13.50 جنيه للبيع، و13.46 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في المصرف العربي

وسجل سعر الريال السعودي في المصرف العربي خلال التعاملات المسائية نحو 13.50 جنيه للبيع، و13.47 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وأما عن سعر الريال السعودي اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي فبلغ 13.50 جنيه للبيع و13.47 جنيه للشراء.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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