مواعيد مباريات اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024 والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 12 ديسمبر 2024 05:30 صباحاً - مباريات اليوم، تقام اليوم الخميس عدد من المباريات القوية والهامة في مختلف المسابقات، أبرزها الدوري الأوروبي وعدد من الدوريات الأخرى.
وتقام اليوم المواجهات التالية:
مباريات اليوم في كأس رابطة الأندية المحترفة
فاكو × طلائع الجيش - 5 عصرا | أون تايم سبورس 1
غزل المحلة × زد - 8 مساء | أون تايم سبورتس 1
مباريات اليوم في الدوري الأوروبي
هوفنهايم × ستيوا بوخارست - 7:45 مساء | بي ان سبورت 5
ودوجوريتس × الكمار - 7:45 مساء | بي ان سبورت 6
مالمو × جالاتا سراي - 7:45 مساء | بي ان سبورت 3
أولمبياكوس × تيفنتي أنشخيدة - 7:45 مساء
باوك سالونيكا × فيرينكفاروسي - 7:45 مساء
روما × سبورتينج براجا - 7:45 مساء | بي ان سيورت 2
سان جيلواز × نيس - 7:45 مساء | بي ان سيورت 4
فيكتوريا بلزن × مانشستر يونايتد - 7:45 مساء | بي ان سيورت 1
سلافيا براج × أندرلخت - 10 مساء
ألفسبورج × كاراباج أجدام - 10 مساء
أياكس أمستردام × لاتسيو - 10 مساء | بي ان سبورت 2
جليمت × بشكتاش - 10 مساء | بي ان سبورت 4
جلاسكو رينجرز × توتنهام - 10 مساء | بي ان سبورت 1
ريال سوسيداد × دينامو كييف - 10 مساء | بي ان سبورت 5
ليون × فرانكفورت - 10 مساء | بي ان سبورت 3
بورتو × ميتييلاند - 10 مساء | بي ان سبورت 6
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