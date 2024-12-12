أول تعليق من معتمد جمال بعد ترشيح اسمه لقيادة الزمالك خلفا لجوميز - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 12 ديسمبر 2024 04:00 صباحاً - رحيل جوميز، أعلن نادي الزمالك عبر موقعه الرسمي، رحيل المدير الفني للفريق جوزيه جوميز عن الزمالك، وذلك بعد انتهاء الجلسة الخاصة التي جمعته برئيس النادي حسين لبيب وعدد من أعضاء المجلس.

حقيقة تولي معتمد جمال القيادة الفنية لنادي الزمالك

وتردد عدد من الأسماء لخلافة جوميز لعل أبرزها: معتمد جمال المدرب السابق للزمالك، وطارق مصطفى، المدير الفني لفريق البنك الأهلي الحالي.

ومن جانبه علق معتمد جمال نجم نادي الزمالك السابق على ترشيح اسمه لقيادة الفريق الأول لكرة القدم خلفا للمدرب البرتغالي السابق جوزيه جوميز جوميز.

وقال معتمد جمال عبر تصريحات تلفزيونية إنه تحت أمر نادي الزمالك في أي وقت.

وتابع:" حتى الآن لم يحدث أي تواصل من مجلس إدارة نادي الزمالك من أجل منحي قيادة الفريق الأبيض".

وأكد أنه حتى الآن لا صحة لما تردد بقيادته تولي قيادة الفريق الأبيض عقب مباراة المصري القادمة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية يوم الأحد المقبل.

وشدد أنه يتمنى التوفيق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خلال الفترات القادمة.

ووصل البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، أمس الأربعاء إلى مقر القلعة البيضاء لقيادة التدريب الأخير قبل الرحيل عن القيادة الفنية للفريق.



وتوجه جوميز بصحبة الثنائي المعاون له إلى غرفته بالنادي، انتظارا لوصول اللاعبين لعقد جلسة معهم على هامش المران المقرر أن يكون الأخير له مع الفريق الأبيض.

وودع جوميز لاعبي الزمالك في مران أمس قبل السفر الى السعودية.

وكشف الموقع الرسمي لنادي الزمالك، تفاصيل جلسة الرحيل بين جوميز وبين مجلس إدارة نادي الزمالك، قائلة: "إدارة النادى وحسين لبيب رئيس النادي حاولوا جاهدين إثناء جوميز عن هذا القرار، والحديث معه للبقاء والاستمرار مع الفريق في المرحلة القادمة، مع وعود بحل أزمات النادي في المرحلة القريبة القادمة".



وتابعت: “لكن كان هناك تصميم من جوميز على قراره، رغم المحاولات وانتهت الجلسة بالاتفاق على الرحيل عن تدريب الفريق”.

وأوضحت أن جوميز طلب من إدارة الزمالك الموافقة على اصطحاب أحمد مجدي معه في جهازه مع فريق الفتح السعودي، وهو بصورة كبيرة ما وافقت عليه إدارة الزمالك.

واختتمت: "إدارة الزمالك بدأت في البحث عن بديل ليتولى قيادة الفريق في المرحلة القادمة".

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