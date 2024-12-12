دوري أبطال أوروبا، مانشستر سيتي في أزمة وتصريحات جوارديولا "طق حنك" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 12 ديسمبر 2024 03:20 صباحاً - دوري أبطال أوروبا، تراجع مانشستر سيتي الإنجليزي للمركز الـ22 في ترتيب دوري أبطال أوروبا، بعد سلسلة من النتائج السيئة التي أثرت في عدد نقاط الفرق.

وفاز يوفنتوس الإيطالي على مانشستر سيتي بثنائية دون رد، ليؤزم موقف الفريق الإنجليزي في كل البطولات.

وجمع مانشستر سيتي حتى الآن 8 نقاط فقط من 6 مباريات خاضها في مسابقة دوري أبطال أوروبا، وضعته في المركز الـ22.

وبات مانشستر سيتي مهددا بالخروج من بطولة دوري أبطال أوروبا مبكرا، حيث يتأهل أول 24 فريق فقط في الترتيب العام، وهي كارثة لا تتمناها جماهير الفريق الإنجليزي.

ورغم هذه الأزمة لكن بيب جوارديولا، مدرب نادي مانشستر سيتي، خرج بتصريحات نارية لا تعبر عن الواقع حيث أكد أنه لن يتوقف عن الدفاع عن لاعبيه، تعليقًا على الخسارة مساء الأربعاء (2-0) أمام يوفنتوس في الجولة السادسة من منافسات دوري أبطال أوروبا.

وأضاف في تصريحات لقناة "CBS Sports" التليفزيونية: "افتقدنا اللمسة الأخيرة، ووصلنا لمنطقة جزاء يوفنتوس كثيرًا.. لا يمكننا الدفاع عن أنفسنا بالنظر إلى النتيجة، لكنني سعيد بالطريقة التي لعبنا بها".

وتابع: "سأظل أدافع عن لاعبي مانشستر سيتي دائمًا.. هناك العديد من الأسباب والمشكلات التي أدت إلى تراجعنا، نلعب دون 3 قلوب دفاع ودون اثنين من لاعبي الوسط لذا أمورنا صعبة جدًا".

وواصل: "يوفنتوس فريق قوي للغاية، خصوصًا في التحولات الهجومية والكرات الثابتة".

وأردف: "النتائج السيئة تؤكد أننا نفتقد شيئًا ما، ويجب أن نصر على قوتنا معًا كفريق لنعود إلى المكان الذي كنا فيه خلال آخر 10 سنوات".

واختتم المدرب الإسباني تصريحاته قائلا: "نحتاج إلى نقطة أو 3 نقاط لنتأهل ضمن أول 24 مركز في دوري أبطال أوروبا، وسنرى أين سنكون في فبراير المقبل".

ترتيب دوري أبطال أوروبا

وجاء ترتيب الفرق بعد 6 جولات كالتالي:

1- ليفربول - 18 نقطة

2- برشلونة - 15 نقطة

3- أرسنال - 13 نقطة

4- ليفركوزن - 13 نقطة

5- أستون فيلا - 13 نقطة

6- إنتر ميلان - 13 نقطة

7- بريست - 13 نقطة

8- ليل - 18 نقطة

9- بروسيا دورتموند - 12 نقطة

10- بايرن مينونخ - 12 نقطة

11- أتلتيكو مدريد - 12 نقطة

12- ميلان - 12 نقطة

13- أتالانتا - 11 نقطة

14- يوفنتوس - 11 نقطة

15- بنفيكا - 10 نقاط

16- موناكو - 10 نقاط

17- سبورتنج لشبونة - 10 نقاط

18- فينورد - 10 نقاط

19- كلوب بروج - 10 نقاط

20- ريال مدريد - 9 نقاط

21- سيلتك - 9 نقاط

22- مانشستر سيتي - 8 نقاط

23- بي اس في - 8 نقاط

24- دينامو زغرب - 8 نقاط

25 - باريس سان جيرمان - 7 نقاط

26- شتوتجارت - 7 نقاط

27- شاختار - 4 نقاط

28- سبارتا براج - 4 نقاط

29- شتورم جراتس - 3 نقاط

30- جيرونا - 3 نقاط

31- النجم الأحمر - 3 نقاط

32- ريد بول سالزبورج - 3 نقاط

33- بولونيا - نقطتان

34- ليبزيج - بدون نقاط

35- سلوفان براتيسلافا - بدون نقاط

36- يونج بويز - بدون نقاط

وأقيمت أمس الأربعاء عدد من المباريات القوية في الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2024/2025.

نتائج مباريات أمس في دوري أبطال أوروبا

وجاءت نتائج مباريات اليوم كالتالي:

ليل (3) - (2) شتورم جراتس

أتلتيكو مدريد (3) - (1) سلوفان براتيسلافا

أرسنال (3) - (0) موناكو

شتوتجارت (5) - (1) يونج بويز

ميلان (2) - (1) النجم الأحمر

يوفنتوس (2) - (0) مانشستر سيتي

فينورد (4) - (2) سبارتا براج

بروسيا دورتموند (2) - (3) برشلونة

بنفيكا (0) - (0) بولونيا

نظام دوري أبطال أوروبا الجديد

وتشهد تلك النسخة من بطولة دوري أبطال أوروبا، نظامًا جديدًا استحدثه الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا"، بمشاركة 36 فريقًا للمرة الأولي، بدلًا من 32 فريقًا، مقسمة إلى 4 تصنيفات.

ويشمل النظام الجديد، إقامة دورى بدلًا من المجموعات، بحيث يخوض كل فريق 8 مباريات، مقسمة إلى 4 مباريات على أرضه و4 خارج أرضه.

ويتأهل أصحاب المراكز من الأول للثامن مباشرة للدور الثاني، على أن يلعب أصحاب المراكز من 9 إلى 24 ملحقًا ذهابًا وإيابًا لتحديد 8 فرق تشارك بالدور الثاني.

وستودع باقي الفرق البطولة بشكل نهائي، ولن ينتقل أي فريق للدوري الأوروبي، مثل ما كان يحدث فى النظام القديم.

وكانت المكافآت المالية لبطولة دوري أبطال أوروبا ارتفعت لتصل إلى قرابة 2.5 مليار يورو (2.79 مليار دولار)، ويُمكن للمتوّج باللقب أن يحصل على أكثر من 86 مليون يورو كجائزة مالية فقط، من دون احتساب المكافآت التي تبلغ 700 ألف يورو عن كل نقطة تُحقق في مرحلة الدوري، أو الإيرادات من حقوق البث التليفزيوني.

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