الرياضة - 02:16 - أبرزها ليون ضد فرانكفورت.. مواعيد مباريات اليوم الخميس 12-12-2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 12 ديسمبر 2024 02:16 صباحاً - مباريات اليوم.. تشهد اليوم الخميس 12-12-2024 العديد من المباريات في مختلف المسابقات حول العالم، يتصدرها مباراة ليون ضد آينتراخت فرانكفورت المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري عمر مرموش في الجولة السادسة من مسابقة الدوري الأوروبي، ولقاء نيس الفرنسي بقيادة المدافع الدولي المصري محمد عبد المنعم أمام سانت جيلواز البلجيكي.

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص الخدمة بالخطوات وكيفية تنفيذها وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

مواعيد مباريات الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة

روما X سبورتينج براجا - 7.45 مساء - beIN Sports HD 2

سانت جيلواز X نيس - 7.45 مساء - beIN Sports HD 4

مالمو X جالاتا سراي - 7.45 مساء - beIN Sports HD 3

فيكتوريا بلزن X مانشستر يونايتد - 7.45 مساء - beIN Sports HD 1

جلاسكو رينجرز X توتنهام - 10 مساء - beIN Sports HD 1

بورتو X ميتيلاند - 10 مساء - beIN Sports HD 6

أياكس X لاتسيو - 10 مساء - beIN Sports HD 2

ريال سوسيداد X دينامو كييف - 10 مساء - beIN Sports HD 5

ليون X آينتراخت فرانكفورت - 10 مساء - beIN Sports HD 3

بودو جليمت X بشكتاش - 10 مساء

مواعيد مباريات دوري المؤتمر الأوروبي والقنوات الناقلة

أستانا X تشيلسي - 5.30 مساء - beIN Sports HD 1

فيورنتينا X لاسك لينز - 7.45 مساء - beIN Sports HD 8

بيتركوب X ريال بيتيس - 7.45 مساء

مواعيد مباريات كأس الرابطة المصرية

فاركو X طلائع الجيش - 5 مساء

غزل المحلة X زد اف سي - 8 مساء