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الرياضة - 02:16 - بكام النهاردة؟.. سعر الدولار اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 02:16 - بكام النهاردة؟.. سعر الدولار اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:16 - بكام النهاردة؟.. سعر الدولار اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 12 ديسمبر 2024 02:16 صباحاً - استقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه في البنوك العامة بمصر، خلال تعاملات اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024، وفقًا لآخر تحديث له، حيث سجل سعر الدولار في بنك مصر نحو 50.69 جنيه للبيع، و50.59 جنيه للشراء.

وتستعرض كلمتك لقرائها في السطور التالية، سعر الدولار اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات على مدار الساعة ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنـــــــا.

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري خلال تعاملات اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024، نحو 50.69 جنيه للبيع، و50.59 جنيه للشراء.

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

ووصل سعر الدولار في بنك مصر خلال التعاملات المسائية إلى 50.69 جنيه للبيع، و50.59 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

وحقق سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي CIB، نحو 50.70 جنيه للبيع، و50.60 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

ووصل سعر الدولار في بنك الإسكندرية اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024، إلى 50.70 جنيه للبيع، و50.60 جنيه للشراء.

سعر الدولار

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

وسجل سعر الدولار في المصرف العربي الدولي خلال التعاملات المسائية نحو 50.70 جنيه للبيع، و50.60 جنيه للشراء.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وأما عن سعر الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي فبلغ 50.71 جنيه للبيع، و50.62 جنيه للشراء.

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم على مؤشر جوجل

وسجل سعر الدولار الأمريكي اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024، على مؤشر جوجل نحو 50.65 جنيه.

سعر الدولار اليوم على مؤشر جوجل
سعر الدولار اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024
البنوك المصرية بيع شراء
سعر الدولار في البنك الأهلي 50.59 جنيه 50.59 جنيه
سعر الدولار في بنك مصر 50.59 جنيه 50.59 جنيه
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB 50.70 جنيه 50.60 جنيه
سعر الدولار في بنك الإسكندرية 50.70 جنيه 50.60 جنيه
سعر الدولار في المصرف العربي الدولي 50.70 جنيه 50.60 جنيه
سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 50.71 جنيه 50.62 جنيه
سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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