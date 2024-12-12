الرياضة - 01:56 - من قبلي لـ بحري.. مواعيد القطارات اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 12 ديسمبر 2024 01:56 صباحاً - مواعيد القطارات اليوم.. يبحث الكثير من الطلبة والمواطنين عن مواعيد قطارات الوجه البحري والوجه القبلي، اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024، حيث تعد القطارات من أأمن وسائل المواصلات في مصر والأسرع وصولا إلى جميع المحافظات.

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص مواعيد القطارات اليوم إلى الوجهين القبلي والبحري وقطارات الصعيد، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

مواعيد القطارات اليوم «القاهرة - الإسكندرية»

- قطار رقم 903 مكيف يتحرك من القاهرة الساعة 6.00 صباحا.

- قطار رقم 905 مكيف يتحرك من القاهرة الساعة 9.00 صباحا.

- قطار رقم 901 مكيف يتحرك من القاهرة الساعة 8.10 صباحا.

- قطار رقم 911 مكيف يتحرك من القاهرة الساعة 10.00 صباحا.

- قطار رقم 913 مكيف يتحرك من القاهرة الساعة 12.30 مساءً.

- قطار رقم 1203روسي يتحرك من القاهرة الساعة 13.25 مساءً.

- قطار رقم 917 مكيف يتحرك من القاهرة الساعة 14.00 مساءً.

- قطار رقم 919 مكيف يتحرك من القاهرة الساعة 14.25 مساءً.

- قطار رقم 915 مكيف يتحرك من القاهرة الساعة 15.35 مساءً.

- قطار رقم 23، روسي يتحرك من القاهرة الساعة 16.30 مساءً.

- قطار رقم 925 مكيف يتحرك من القاهرة، الساعة 17.10 مساء.

- قطار رقم 923 مكيف يتحرك من القاهرة الساعة 18.00 مساء.

- قطار رقم 931 مكيف يتحرك من القاهرة الساعة 20.15 مساء.

مواعيد القطارات اليوم «الإسكندرية - القاهرة»

- قطار رقم 2022 يتحرك من الإسكندرية الساعة 5:50 عصرا.

- القطار رقم 2024 يتحرك من الإسكندرية الساعة 2 ظهرا.

- قطار رقم 2026 يتحرك من الإسكندرية الساعة 6:50 مساء

- قطار رقم 914 يتحرك من الإسكندرية الساعة 13.00 ظهرا.

- قطار رقم 916 يتحرك من الإسكندرية الساعة 14.00 ظهرا.

- قطار رقم 922 يتحرك من الإسكندرية الساعة 15.30 عصرا.

- قطار رقم 928 يتحرك من الإسكندرية الساعة 15.00 مساء.

- قطار رقم 930 يتحرك من الإسكندرية الساعة 20.10 مساء.

- قطار رقم 18 يتحرك من الإسكندرية الساعة 13.10 ظهرا.

- قطار رقم 28 يتحرك من الإسكندرية الساعة 20.20 مساء.

مواعيد القطارات اليوم «أسوان - القاهرة»

- قطار رقم 2011 يتحرك من محطة أسوان الساعة 5:15 صباحًا.

- قطار رقم 981 يتحرك من محطة أسوان الساعة 5:30 صباحًا.

- قطار رقم 982 يتحرك من محطة أسوان الساعة 7:30 صباحًا.

- قطار رقم 2007 يتحرك من محطة أسوان الساعة 15:15 مساءً.

- قطار رقم 2021 يتحرك من محطة أسوان الساعة 19:00 مساءً.

- قطار رقم 85 يتحرك من محطة أسوان الساعة 20:20 مساءً.

مواعيد القطارات اليوم «أسيوط - القاهرة»

- قطار 978 تهوية يتحرك من أسيوط الساعة 6:30 صباحا وصول 12:50 ظهرًا.

- قطار 980 VIP يتحرك من أسيوط الساعة 8:00 صباحا وصول 1:25 ظهرًا.

- قطار 1006 يتحرك من أسيوط الساعة 6:00 صباحا وصول 11:50 ظهرًا.

- قطار 988 يتحرك من أسيوط الساعة 7:10 مساء وصول 00:15 صباحًا.

- قطار 1004 يتحرك من أسيوط الساعة 9:30 مساء وصول 2:50 صباحًا.

مواعيد القطارات اليوم «القاهرة - سوهاج»

- قطار 982 VIP يتحرك من القاهرة الساعة 12:00 مساء وصول 7:15 مساء.

- قطار 988 مكيف روسي يتحرك من القاهرة الساعة 7:10 مساء وصول 1:40 صباحًا.

- قطار 1012: مكيف، يتحرك من القاهرة الساعة 8:30 مساء وصول 4:20 صباحًا.

مواعيد القطارات اليوم «القاهرة - الأقصر»

- قطار 980: VIP يتحرك من القاهرة الساعة 8:00 صباحا وصول 6:55 مساءً.

- قطار 996: مكيف يتحرك من القاهرة الساعة 10:00 مساء وصول 8:15 صباحًا.

مواعيد القطارات اليوم «القاهرة - قنا»

- قطار 980 VIP يتحرك من قنا الساعة 8:00 صباحا، وصول 5:40 مساء.

- قطار 1012 مكيف يتحرك من قنا الساعة 8:20 مساء وصول 6:50 صباحًا.