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فيران توريس: قدمنا أداء جيدا أمام دورتموند وأمامنا فرصة للتطور - أخبار كلمتك

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فيران توريس: قدمنا أداء جيدا أمام دورتموند وأمامنا فرصة للتطور - أخبار كلمتك

فيران توريس: قدمنا أداء جيدا أمام دورتموند وأمامنا فرصة للتطور - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 12 ديسمبر 2024 01:40 صباحاً - دوري أبطال أوروبا، أبدى فيران توريس نجم برشلونة، سعادته بالمشاركة في الانتصار بنتيجة (3-2)، على بوروسيا دورتموند، على ملعب سيجنال إيدونا بارك، مساء الأربعاء، ضمن لقاءات الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا.

وسجل توريس هدفين في المباراة بالدقيقتين 75 و85، وذلك عقب مشاركته كبديل لروبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 71.

وقال توريس، خلال تصريحات صحفية: "شاركت لمساعدة الفريق، وكانوا يضغطون علينا، ولكن مع لاعبين مثل لامين يامال أو بيدري، كل ما كان عليّ فعله هو الركض نحو المساحات".

وأضاف: "هذه مباريات تبني الفريق، تقوي الروابط. عرفنا كيف نعاني. بدلًا من الاستسلام، قمنا برد فعل ممتاز".

وعن ركلة الجزاء التي حصل عليها جيراسي لاعب دورتموند، علق: "لم أشاهدها. أعتقد أنها كانت مجرد مناوشة. سأذهب الآن لأسأل كوبارسي".

واختتم: "دائمًا هناك مجال للتحسن، نحن فريق شاب جدًا، ولدينا الكثير من الإمكانيات للتطور".

ورفع برشلونة رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد دورتموند عند 12 نقطة ليتراجع إلى المركز التاسع.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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