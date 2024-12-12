فيران توريس: قدمنا أداء جيدا أمام دورتموند وأمامنا فرصة للتطور - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 12 ديسمبر 2024 01:40 صباحاً - دوري أبطال أوروبا، أبدى فيران توريس نجم برشلونة، سعادته بالمشاركة في الانتصار بنتيجة (3-2)، على بوروسيا دورتموند، على ملعب سيجنال إيدونا بارك، مساء الأربعاء، ضمن لقاءات الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا.

وسجل توريس هدفين في المباراة بالدقيقتين 75 و85، وذلك عقب مشاركته كبديل لروبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 71.

وقال توريس، خلال تصريحات صحفية: "شاركت لمساعدة الفريق، وكانوا يضغطون علينا، ولكن مع لاعبين مثل لامين يامال أو بيدري، كل ما كان عليّ فعله هو الركض نحو المساحات".

وأضاف: "هذه مباريات تبني الفريق، تقوي الروابط. عرفنا كيف نعاني. بدلًا من الاستسلام، قمنا برد فعل ممتاز".

وعن ركلة الجزاء التي حصل عليها جيراسي لاعب دورتموند، علق: "لم أشاهدها. أعتقد أنها كانت مجرد مناوشة. سأذهب الآن لأسأل كوبارسي".

واختتم: "دائمًا هناك مجال للتحسن، نحن فريق شاب جدًا، ولدينا الكثير من الإمكانيات للتطور".

ورفع برشلونة رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد دورتموند عند 12 نقطة ليتراجع إلى المركز التاسع.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.