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الرياضة - 01:31 - مصدر أمني ينفي شائعات إخوانية بتسبب قوة أمنية في وفاة أحد عناصر الجماعة الإرهابية بالشرقية - أخبار كلمتك

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الرياضة - 01:31 - مصدر أمني ينفي شائعات إخوانية بتسبب قوة أمنية في وفاة أحد عناصر الجماعة الإرهابية بالشرقية - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:31 - مصدر أمني ينفي شائعات إخوانية بتسبب قوة أمنية في وفاة أحد عناصر الجماعة الإرهابية بالشرقية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 12 ديسمبر 2024 01:31 صباحاً - نفى مصدر أمني صحة ما تم تداوله على المنابر الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن الزعم بتسبب قوة أمنية في وفاة أحد عناصر الجماعة الإرهابية بالشرقية.

وأوضح المصدر أن حقيقة الواقعة تتمثل في قيام قوة أمنية من تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الشرقية - في 9 ديسمبر الجارى - باستهداف المذكور، إنفاذاً للقانون لصدور أحكام قضائية ضده بالسجن والسجن المؤبد في 5 جنايات وجنحتين بإجمالي مدد حبس 73 عاما، وحال استشعاره بالقوات حاول الهرب من خلال القفز من شرفة مسكنه إلى سطح عقار مجاور واختل توازنه وسقط أرضاً.

وعلى الفور، تم نقله للمستشفى لإسعافه إلا أنه توفى نتيجة ذلك، وبسؤال شقيقيه وشهود عيان أيدوا ذلك ولم يتهموا أحد بالتسبب في وفاته.

وأكد المصدر أن ذلك يأتي في إطار ما دأبت عليه الجماعة الإرهابية من تزييف الحقائق ونشر الأكاذيب، لمحاولة تضليل الرأي العام وإخفاء الجرائم الجنائية التي ارتكبها عناصرها تجاه أبناء الشعب المصري.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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