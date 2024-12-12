الرياضة - 12:51 - الفراخ البيضاء بـ 91 جنيهًا.. سعر الدواجن والبيض اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 12 ديسمبر 2024 12:51 صباحاً - سعر الدواجن اليوم.. يهتم الكثير من المواطنين في كافة المحافظات بمعرفة أسعار الدواجن والبيض، حيث سجلت أسعار الدواجن استقرارًا نسبيًا اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024،

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص أسعار الدواجن اليوم، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

سعر الدواجن اليوم

أسعار الفراخ البيضاء: داخل المزرعة بـ 76 جنيهًا للكيلو، للمستهلك بـ 91 جنيهًا للكيلو.

أسعار الفراخ الساسو: داخل المزرعة بـ 81 جنيهًا للكيلو، للمستهلك بـ 96 جنيهًا للكيلو.

أسعار الفراخ البلدي: داخل المزرعة بـ 125 جنيهًا للكيلو، للمستهلك بـ 133 جنيهًا للكيلو.

أسعار الفراخ الأمهات: داخل المزرعة بـ 62 جنيهًا للكيلو، للمستهلك بـ 65 جنيهًا للكيلو.

أسعار البيض اليوم

أسعار البيض الأحمر: داخل المزرعة بـ 146 جنيهًا، للمستهلك بـ 155 جنيهًا.

أسعار البيض الأبيض: داخل المزرعة بـ 146 جنيهًا، للمستهلك بـ 155 جنيهًا.

أسعار البيض البلدي: سجلت نحو 180 جنيهًا للمستهلك.

سعر الدواجن في السلاسل الغذائية والمحال التجارية الكبرى

- بلغ سعر كيلو أوراك دجاج طازجة روستي نحو 95 جنيهًا.

- بلغ سعر دجاجة كاملة طازجة روستي وزن من 1000 إلى 1100 جرام نحو 155 جنيهًا.

- بلغ سعر كيلو صدور دجاج طازجة روستي نحو 275 جنيهًا.

- بلغ سعر صدور دجاج بالعظم طازجة فرازة وزن 900 جرام نحو 125 جنيهًا.

- بلغ سعر دبوس دجاج طازج فرازة وزن 900 جرام نحو 135 جنيهًا.

- بلغ سعر فيليه دجاج طازج فرازة وزن 900 جرام نحو 250 جنيهًا.

- بلغ سعر دجاجة كاملة طازجة فرازة وزن 950 إلى 1000 جرام نحو 150 جنيهًا.

- بلغ سعر دجاج بلدي كامل طازج وزن 1.5 كيلو نحو 293 جنيهًا.

- بلغ سعر كيلو أوراك دجاج تمري نحو 140 جنيهًا.

- بلغ سعر كيلو بانيه دجاج فريش تمري نحو 290 جنيهًا.

- بلغ سعر دجاج كامل طازج وزن 1.45 كجم نحو 182 جنيهًا.

- بلغ سعر بانيه دجاج فريش الوطنية وزن كيلو نحو 260 جنيهًا.

- بلغ سعر كيلو أوراك بالعظم فريش الوطنية نحو 120 جنيهًا.