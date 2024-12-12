بقاضية أبراهام، ميلان يخطف فوزا قاتلا من النجم الأحمر الصربي بدوري أبطال أوروبا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 12 ديسمبر 2024 12:25 صباحاً - فاز فريق ميلان الإيطالي على النجم الأحمر الصربي بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2024-2025.

مباراة ميلان والنجم الأحمر

أحرز هدفي ميلان رفائيل لياو وتامي ابراهام في الدقيقة 41 و86

وأحرز هدف النجم الأحمر نيمانيا في الدقيقة 66

تشكيل ميلان أمام النجم الأحمر

وجاء تشكيل ميلان كالتالي:

حراسة المرمى: مايك ماينان.

خط الدفاع: دافيد كالابريا، ماتيو جابيا، مالك ثياو، ثيو هيرنانديز.

خط الوسط: يوسف فوفانا، تيجاني ريجنديرز، يونس موسى، روبن لوفتوس تشيك، رفائيل لياو.

خط الهجوم: الفارو موراتا.

تشكيل النجم الأحمر أمام ميلان

وجاء تشكيل النجم الأحمر كالتالي:

حراسة المرمى: إيفان جوتيسا.

خط الدفاع: أوجنجين ميموفيتش، ناصر دجيجا، أوروس سبايتش، سيول يونج وو.

خط الوسط: رادي كرونيتش، تيمي إلسينك، سيلاس، أندريا ماكسيموفيتش، فيليسيو ميلسون.

خط الهجوم: شريف نداي.

ترتيب ميلان والنجم الأحمر

يحتل ميلان المركز الخامس عشر برصيد 12 نقاط، من لعب 6 مواجهات، فاز في 4 مواجهات، وهزم في لقائين، بينما يتواجد النجم الأحمر في المركز الواحد والثلاثين برصيد 3 نقاط؛ حيث لعب 6 مواجهات، فاز في لقاء، وهزم في 4 مواجهات.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.