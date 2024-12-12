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بقاضية أبراهام، ميلان يخطف فوزا قاتلا من النجم الأحمر الصربي بدوري أبطال أوروبا - أخبار كلمتك

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بقاضية أبراهام، ميلان يخطف فوزا قاتلا من النجم الأحمر الصربي بدوري أبطال أوروبا - أخبار كلمتك

بقاضية أبراهام، ميلان يخطف فوزا قاتلا من النجم الأحمر الصربي بدوري أبطال أوروبا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 12 ديسمبر 2024 12:25 صباحاً - فاز فريق ميلان الإيطالي على النجم الأحمر الصربي بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2024-2025.

 

مباراة ميلان والنجم الأحمر

أحرز هدفي ميلان رفائيل لياو وتامي ابراهام في الدقيقة 41 و86

وأحرز هدف النجم الأحمر نيمانيا في الدقيقة 66

 

تشكيل ميلان أمام النجم الأحمر

وجاء تشكيل ميلان كالتالي:

حراسة المرمى: مايك ماينان.

خط الدفاع: دافيد كالابريا، ماتيو جابيا، مالك ثياو، ثيو هيرنانديز.

خط الوسط: يوسف فوفانا، تيجاني ريجنديرز، يونس موسى، روبن لوفتوس تشيك، رفائيل لياو.

خط الهجوم: الفارو موراتا.

 

تشكيل النجم الأحمر أمام ميلان

وجاء تشكيل النجم الأحمر كالتالي:

حراسة المرمى: إيفان جوتيسا.

خط الدفاع: أوجنجين ميموفيتش، ناصر دجيجا، أوروس سبايتش، سيول يونج وو.

خط الوسط: رادي كرونيتش، تيمي إلسينك، سيلاس، أندريا ماكسيموفيتش، فيليسيو ميلسون.

خط الهجوم: شريف نداي.

 

ترتيب ميلان والنجم الأحمر

يحتل ميلان المركز الخامس عشر برصيد 12 نقاط، من لعب 6 مواجهات، فاز في 4 مواجهات، وهزم في لقائين، بينما يتواجد النجم الأحمر في المركز الواحد والثلاثين برصيد 3 نقاط؛ حيث لعب 6 مواجهات، فاز في لقاء، وهزم في 4 مواجهات.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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