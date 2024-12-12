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الرياضة - 12:11 - بالقاهرة والمحافظات.. مواعيد الصلاة اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 12:11 - بالقاهرة والمحافظات.. مواعيد الصلاة اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:11 - بالقاهرة والمحافظات.. مواعيد الصلاة اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 12 ديسمبر 2024 12:11 صباحاً - مواقيت الصلاة اليوم.. يكثر البحث من قبل الكثير من المواطنين عن مواقيت الصلاة فى محافظات الجمهورية، على مدار الساعة لمعرفة مواعيد أوقات الصلوات المكتوبة، وهو ما تتيحه الهيئة المصرية العامة للمساحة على موقعها الرسمي.

وتوفر كلمتك لمتابعيها مواقيت ومواعيد الصلاة اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024 فى مصر وفقا للهيئة المصرية العامة للمساحة، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

مواقيت الصلاة اليوم بمدينة القاهرة

- صلاة الفجر: 5:09 صباحا.

- صلاة الشروق: 6:41 صباحا.

- صلاة الظهر: 11:49 صباحا.

- صلاة العصر: 2:37 مساء.

- صلاة المغرب: 4:56 مساء.

- صلاة العشاء: 6:19 مساء.

مواعيد الصلاة اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024

مواقيت الصلاة اليوم بمدينة الإسكندرية

- صلاة الفجر: 5:15 صباحا.

- صلاة الشروق: 6:49 صباحا.

- صلاة الظهر: 11:54 صباحا.

- صلاة العصر: 2:40 مساء.

- صلاة المغرب: 4:58 مساء.

- صلاة العشاء: 6:22 مساء.

مواقيت الصلاة اليوم بمدينة طنطا

- صلاة الفجر: 5:11 صباحا.

- صلاة الشروق: 6:44 صباحا.

- صلاة الظهر: 11:50 صباحا.

- صلاة العصر: 2:37 مساء.

- صلاة المغرب: 4:55 مساء.

- صلاة العشاء: 6:19 مساء.

مواقيت الصلاة اليوم بمدينة أسيوط

- صلاة الفجر: 5:05 صباحا.

- صلاة الشروق: 6:35 صباحا.

- صلاة الظهر: 11:49 صباحا.

- صلاة العصر: 2:43 مساء.

- صلاة المغرب: 5:03 مساء.

- صلاة العشاء: 6:23 مساء.

مواقيت الصلاة اليوم

مواقيت الصلاة اليوم بمدينة أسوان

- صلاة الفجر: 4:54 صباحا.

- صلاة الشروق: 6:21 صباحا.

- صلاة الظهر: 11:42 صباحا.

- صلاة العصر: 2:42 مساء.

- صلاة المغرب: 5:02 مساء.

- صلاة العشاء: 6:21 مساء.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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