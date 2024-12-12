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الرياضة - 12:11 - عيار 21 بكام؟ مفاجأة جديدة في سعر الذهب اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 12:11 - عيار 21 بكام؟ مفاجأة جديدة في سعر الذهب اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:11 - عيار 21 بكام؟ مفاجأة جديدة في سعر الذهب اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 12 ديسمبر 2024 12:11 صباحاً - سعر الذهب الآن.. سجل سعر الذهب الآن عيار 21 الأكثر تداولًا ومبيعًا في الأسواق بداية تعاملات اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024 نحو 3860 جنيهًا للبيع، و3840 جنيهًا للشراء.

وتستعرض كلمتك، لقرائها في السطور التالية، سعر الذهب الآن، وذلك ضمن خدمة إخبارية شاملة تقدمها لزوارها في عدد كبير من الموضوعات المختلفة والمتنوعة على مدار الساعة، وللمتابعة اضغط هنـــــــــا.

سعر الذهب اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024
سعر الذهب بيع شراء
عيار 24 4411.5 جنيه 4388.5 جنيه
عيار 22 4043.75 جنيه 4022.75 جنيه
عيار 21 3860 جنيهًا 3840 جنيهًا
عيار 18 3308.5 جنيه 3291.5 جنيه
عيار 14 2573.25 جنيه 2560 جنيهًا
عيار 12 2205.75 جنيه 2194.25 جنيه
عيار 9 1654.25 جنيه 1645.75 جنيه
سعر الجنيه الذهب 30880 جنيهًا 30720 جنيهًا
سعر أوقية الذهب 2717.45 دولار 2717.18 دولار

سعر الذهب الآن عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 الآن في أسواق الصاغة بمصر نحو 4411.5 جنيه للبيع، و4388.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب الآن عيار 22

ووصل سعر الذهب عيار 22 خلال تعاملات اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024 في الأسواق إلى 4043.75 جنيهًا للبيع، و4022.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب الآن عيار 21

وحقق سعر الذهب عيار 21 في مصر بداية تعاملات اليوم نحو 2024 نحو 3860 جنيهًا للبيع، و3840 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب الآن عيار 18

وأما عن سعر الذهب عيار 18 فسجل في محال المجوهرات والأسواق نحو 3308.5 جنيه للبيع، و3291.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب الآن عيار 14

وسجل سعر الذهب عيار 14 اليوم الخميس نحو 2573.25 جنيه للبيع، و2560 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب الآن عيار 12

ووصل سعر الذهب عيار 12 الآن في الأسواق إلى 2205.75 جنيه للبيع، و2194.25 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب الآن

وبلغ سعر الجنيه الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024 نحو 30880 جنيهًا للبيع، و30720 جنيهًا للشراء.

سعر أوقية الذهب الآن

وسجلت أسعار أوقية الذهب الآن نحو2717.67 دولار للبيع، و2717.4 دولار للشراء.

سعر الذهب الآن في مصر

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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