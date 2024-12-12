برشلونة يفوز على دورتموند في دوري أبطال أوروبا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 12 ديسمبر 2024 12:05 صباحاً - دوري أبطال أوروبا، فاز برشلونة مساء الأربعاء، على بوروسيا دورتموند الألماني بثلاثة أهداف مقابل هدفين بملعب "سيجنال إيدونا بارك" ضمن مباريات الجولة السادسة لدوري أبطال أوروبا.

وسجل ثلاثية برشلونة كل من رافينيا وفيران توريس هدفين بينما سجل جيرسهوي ثنائىة دورتموند.

تشكيل برشلونة أمام بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: إينياكي بينيا.

خط الدفاع: جول كوندي، باو كوبارسي، إينيجو مارتينيز، بالدي.

خط الوسط: بيدري، كاسادو، داني أولمو.

خط الهجوم: رافينيا، روبرت ليفاندوفسكي، لامين يامال.

تشكيل بوروسيا دورتموند

وحقق برشلونة الفوز في 5 مواجهات بدوري أبطال أوروبا، من أصل 6 مباريات، ويمتلك حاليًّا 15 نقطة.

بينما خسر بوروسيا دورتموند في مواجهة وحيدة، واستطاع أن يحقق 4 انتصارات في دوري أبطال أوروبا، ويمتلك 12 نقطة في المركز السابع مؤقتًا بترتيب البطولة.

موعد مباراة برشلونة وبوروسيا دورتموند

انطلقت مباراة برشلونة وبوروسيا دورتموند في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الأربعاء، بتوقيت مصر، الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة برشلونة ضد بوروسيا دورتموند

تذاع مباراة برشلونة وبوروسيا دورتموند عبر قناة beIN sports HD 1.

ودخل برشلونة اللقاء بعدما تعادل أمام ريال بيتيس في الجولة الماضية ببطولة الدوري الإسباني بهدفين لمثلهما، كما تعادل بوروسيا دورتموند أمام بوروسيا مونشنجلادباخ في الدوري الألماني، بهدف لمثله.

قائمة برشلونة أمام بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا

وأعلن هانز فليك المدير الفني الألماني لفريق كرة القدم الأول بنادي برشلونة الإسباني، عن قائمة اللاعبين المتجهة إلى ألمانيا لمواجهة بوروسيا دورتموند في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وشهدت قائمة برشلونة ظهور رونالد أراوخو، لأول مرة هذا الموسم، بعد أن حصل الأوروجواياني على التصريح الطبي للمشاركة في المباريات.

وكان أراوخو قد شارك في تدريبات برشلونة خلال الأسبوع الماضي، وأصبح جاهزًا للمشاركة في المباريات، حسب ما أكد الجهاز الطبي للنادي الكتالوني.



قائمة برشلونة أمام بوروسيا دورتموند

حراسة المرمى: إينياكي بينيا، فوتشيك تشيزني، أستراجالا.

خط الدفاع: أليخاندرو بالدي، جيرارد مارتين، رونالد أراوخو، باو كوبارسي، إينييجو مارتينيز، جوليس كوندي، إيريك جارسيا، هيكتور فورت.

وسط الملعب: بيدري جونزاليس، جافي، فيرمين لوبيز، فرينكي دي يونج، مارك كاسادو، بابلو توري، داني أولمو.

الهجوم: لامين يامال، فيران توريس، رافينيا، روبرت ليفاندوفسكي، باو فيكتور.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.