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ميسي: مستقبل ضخم ينتظر نجم برشلونة - أخبار كلمتك

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ميسي: مستقبل ضخم ينتظر نجم برشلونة - أخبار كلمتك

ميسي: مستقبل ضخم ينتظر نجم برشلونة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 12 ديسمبر 2024 12:05 صباحاً - برشلونة، علق الأسطورة ليونيل ميسي، نجم برشلونة السابق، على المستويات التي يقدمها لاعب برشلونة لامين يامال، هذا الموسم.

 

ميسي يعلق على تألق يامال

وقال ميسي، في تصريحات صحفية "سمعت عن لامين يامال أشياء جيدة جدًّا، بلا شك، الأمر يعتمد عليه وعلى أشياء كثيرة، لكنه بالفعل جزء من الحاضر، ولا شك أن أمامه مستقبل ضخم".

 

أداء قوي للاعب برشلونة

وشارك يامال صاحب الـ17 عامًا، في 19 مباراة هذا الموسم في جميع المسابقات، صنع 6 أهداف وقدم 11 تمريرة حاسمة.

وكان يامال عنصرًا أساسيًّا في تشكيل منتخب إسبانيا، المتوج بلقب "يورو 2024، في الصيف الماضي.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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