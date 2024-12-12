دوري أبطال أوروبا، بنفيكا يسقط في فخ التعادل السلبي أمام بولونيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 12 ديسمبر 2024 12:05 صباحاً - دوري أبطال أوروبا، انتهت مباراة بنفيكا البرتغالي أمام ضيفه بولونيا الإيطالي بالتعادل السلبي في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب النور بالعاصمة البرتغالية لشبونة، ضمن مواجهات دور المجموعات بدوري ابطال اوروبا لموسم 2024 - 2025.

أعلن برونو لاجي المدير الفني لفريق بنفيكا البرتغالي تشكيلة فريقه التي سيبدأ بها مواجهة نظيره بولونيا الايطالي، ضمن مواجهات دور المجموعة ببطولة دوري أبطال أوروبا.

تشكيل بنفيكا أمام بولونيا

يبدأ فريق بنفيكا مباراته أمام بولونيا بتشكيل يضم كلًّا من:

أنتوني تروبين - ألكسندر باه - توماس أروجو - نيكولاس أوتامندي - ألفارو فرنانديز - أورزنيس - فلورنتينو - أوركون كوكو - أنخيل دي ماريا - بافيلدرز - كريم أكتورك أوغلو.

تشكيل بولونيا أمام بنفيكا

أما فريق بولونيا فيبدأ مباراته أمام مضيفه بنفيكا بتشكيل مكون من:

لوكاس سكوربوسكي - استفان بوستش - بيوكيما - كازالي - هولم - فيرجسون - مورو - كاسبر أوربانسكي - فابيان - لينج - دالينجا.

فريق بولونيا الإيطالي، كلمتك

بنفيكا يحقق ريمونتادا مثيرة أمام موناكو

قلب فريق بنفيكا البرتغالي الطاولة على فريق موناكو الفرنسي واستطاع في 4 دقائق تغيير النتيجة إلى 3_2 في مباراة ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري ابطال اوروبا للموسم الحالي 2024-25.

أحرز هدفي موناكو أليس بن صغير وماجاسا في الدقيقة 13 و67.

وأحرز ثلاثية بنفيكا بافليديس وارثر كابرال وزكي امدوني في الدقيقة 48 و84 و88.

مباراة موناكو وبنفيكا

وأوقف بنفيكا انتصارات موناكو وحقق الفوز الثالث له وتحسين موقف الفريق في جدول دوري أبطال أوروبا.

جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا

يحتل موناكو المركز الثامن برصيد 10 نقاط، حيث خاض 4 مواجهات، حقق الفوز في 3 مواجهات، وتعادل في لقاء، وقفز بنفيكا الي المركز الرابع عشر برصيد 9 نقاط، حيث خاض 5 مواجهات، فاز في 3 لقاءات، وهزم في لقاءين.

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