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آرسنال يقسو على موناكو بثلاثية في دوري أبطال أوروبا (صور) - أخبار كلمتك

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آرسنال يقسو على موناكو بثلاثية في دوري أبطال أوروبا (صور) - أخبار كلمتك

آرسنال يقسو على موناكو بثلاثية في دوري أبطال أوروبا (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 12 ديسمبر 2024 12:05 صباحاً - دوري أبطال أوروبا، فاز فريق آرسنال على موناكو الفرنسي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهما مساء الأربعاء، على ملعب الإمارات ضمن الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا.

وسجل الهدف الأول والثاني لصالح آرسنال اللاعب ساكا في الدقيقة 34، و78، بينما سجل الهدف  الثالث هافيرتز في الدقيقة 88.

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تشكيل آرسنال ضد موناكو في دوري أبطال أوروبا

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نظام دوري أبطال أوروبا الجديد

وتشهد تلك النسخة من بطولة دوري أبطال أوروبا، نظامًا جديدًا استحدثه الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا"، بمشاركة 36 فريقًا للمرة الأولي، بدلًا من 32 فريقًا، مقسمة إلى 4 تصنيفات.

ويشمل النظام الجديد، إقامة دوري بدلًا من المجموعات، بحيث يخوض كل فريق 8 مباريات، مقسمة إلى 4 مباريات على أرضه و4 خارج أرضه.

ويتأهل أصحاب المراكز من الأول للثامن مباشرة للدور الثاني، على أن يلعب أصحاب المراكز من 9 إلى 24 ملحقًا ذهابًا وإيابًا لتحديد 8 فرق تشارك بالدور الثاني.

وستودع باقي الفرق البطولة بشكل نهائي، ولن ينتقل أي فريق للدوري الأوروبي، مثل ما كان يحدث فى النظام القديم.

وكانت المكافآت المالية لبطولة دوري أبطال أوروباارتفعت لتصل إلى قرابة 2.5 مليار يورو (2.79 مليار دولار)، ويُمكن للمتوّج باللقب أن يحصل على أكثر من 86 مليون يورو كجائزة مالية فقط، من دون احتساب المكافآت التي تبلغ 700 ألف يورو عن كل نقطة تُحقق في مرحلة الدوري، أو الإيرادات من حقوق البث التليفزيوني.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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