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دوري أبطال أوروبا، ميلان يتلقى صدمتين أمام النجم الأحمر - أخبار كلمتك

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دوري أبطال أوروبا، ميلان يتلقى صدمتين أمام النجم الأحمر - أخبار كلمتك

دوري أبطال أوروبا، ميلان يتلقى صدمتين أمام النجم الأحمر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 11:21 مساءً - دوري أبطال أوروبا، تعرض ميلان الإيطالي لضربتين مبكرتين، خلال مباراته الجارية الآن أمام النجم الأحمر الصربي، على ملعب سان سيرو، لحساب الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا.

 

إصابة روبن لوفتوس لاعب ميلان

وجاءت الضربة الأولى من خلال تعرض الإنجليزي روبن لوفتوس تشيك لاعب الوسط، لإصابة مزعجة بعد مرور 20 دقيقة على بداية المباراة، لكنه واصل اللعب حتى أجبر على الخروج بالدقيقة 28، متأثرا بإصابته، ليحل محله صامويل تشوكويزي.

 

إصابة موراتا لاعب ميلان

وبعد دقيقة واحدة، تلقى باولو فونسيكا المدير الفني للروسونيري، ضربة ثانية كبيرة بإصابة ألفارو موراتا، مهاجم الفريق، حيث لم يستطع إكمال اللقاء أيضا ليخرج فورا (الدقيقة 29) ويدفع بتامي أبراهام بدلا منه. 

 

ترتيب ميلان في دوري أبطال أوروبا

جدير بالذكر أن ميلان قبل لقاء الليلة، يحتل المركز 17 بجدول الترتيب برصيد 9 نقاط، جمعها من 5 مباريات (فاز 3 وخسر 2).

وتقدم فريق ميلان الإيطالي علي النحم الأحمر الصربي بهدف دون رد بالشوط الأول ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2024-2025.

 

مباراة ميلان والنجم الأحمر

أحرز هدف ميلان رفائيل لياو في الدقيقة 41.

 

تشكيل ميلان أمام النجم الاحمر

وجاء تشكيل ميلان كالتالي:

حراسة المرمى: مايك ماينان.

خط الدفاع: دافيد كالابريا، ماتيو جابيا، مالك ثياو، ثيو هيرنانديز.

خط الوسط: يوسف فوفانا، تيجاني ريجنديرز، يونس موسى، روبن لوفتوس تشيك، رفائيل لياو.

خط الهجوم: الفارو موراتا.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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