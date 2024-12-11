ميلان يتقدم بهدف على النجم الأحمر بالشوط الأول في دوري أبطال أوروبا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 11:06 مساءً - تقدم فريق ميلان الإيطالي علي النحم الأحمر الصربي بهدف دون رد بالشوط الأول ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2024-2025.

مباراة ميلان والنجم الاحمر

احرز هدف ميلان رفائيل لياو في الدقيقة 41

تشكيل ميلان أمام النجم الاحمر



وجاء تشكيل ميلان كالتالي:

حراسة المرمى: مايك ماينان.

خط الدفاع: دافيد كالابريا، ماتيو جابيا، مالك ثياو، ثيو هيرنانديز.

خط الوسط: يوسف فوفانا، تيجاني ريجنديرز، يونس موسى، روبن لوفتوس تشيك، رفائيل لياو.

خط الهجوم: الفارو موراتا.

تشكيل النجم الأحمر أمام ميلان



وجاء تشكيل النجم الأحمر كالتالي:

حراسة المرمى: إيفان جوتيسا.

خط الدفاع: أوجنجين ميموفيتش، ناصر دجيجا، أوروس سبايتش، سيول يونج وو.

خط الوسط: رادي كرونيتش، تيمي إلسينك، سيلاس، أندريا ماكسيموفيتش، فيليسيو ميلسون.

خط الهجوم: شريف نداي

ترتيب ميلان والنجم الاحمر

يحتل ميلان المركز السادس عشر برصيد 9 نقاط، من لعب 5 مواجهات، فاز في 3 مواجهات، وهزم في لقائين، بينما يتواجد النجم الأحمر في المركز الواحد والثلاثين برصيد 3 نقاط؛ حيث لعب 5 مواجهات، فاز في لقاء، وهزم في 4 مواجهات.

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