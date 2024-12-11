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ميلان يتقدم بهدف على النجم الأحمر بالشوط الأول في دوري أبطال أوروبا - أخبار كلمتك

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ميلان يتقدم بهدف على النجم الأحمر بالشوط الأول في دوري أبطال أوروبا - أخبار كلمتك

ميلان يتقدم بهدف على النجم الأحمر بالشوط الأول في دوري أبطال أوروبا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 11:06 مساءً - تقدم فريق ميلان الإيطالي علي النحم الأحمر الصربي بهدف دون رد بالشوط الأول ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2024-2025.

 

مباراة ميلان والنجم الاحمر

احرز هدف ميلان رفائيل لياو في الدقيقة 41

 

تشكيل ميلان أمام النجم الاحمر


وجاء تشكيل ميلان كالتالي:

حراسة المرمى: مايك ماينان.

خط الدفاع: دافيد كالابريا، ماتيو جابيا، مالك ثياو، ثيو هيرنانديز.

خط الوسط: يوسف فوفانا، تيجاني ريجنديرز، يونس موسى، روبن لوفتوس تشيك، رفائيل لياو.

خط الهجوم: الفارو موراتا.

تشكيل النجم الأحمر أمام ميلان


وجاء تشكيل النجم الأحمر كالتالي:

حراسة المرمى: إيفان جوتيسا.

خط الدفاع: أوجنجين ميموفيتش، ناصر دجيجا، أوروس سبايتش، سيول يونج وو.

خط الوسط: رادي كرونيتش، تيمي إلسينك، سيلاس، أندريا ماكسيموفيتش، فيليسيو ميلسون.

خط الهجوم: شريف نداي

ترتيب ميلان والنجم الاحمر

يحتل ميلان المركز السادس عشر برصيد 9 نقاط، من لعب 5 مواجهات، فاز في 3 مواجهات، وهزم في لقائين، بينما يتواجد النجم الأحمر في المركز الواحد والثلاثين برصيد 3 نقاط؛ حيث لعب 5 مواجهات، فاز في لقاء، وهزم في 4 مواجهات.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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