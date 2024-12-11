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الرياضة - 10:52 - الإغاثة الطبية فى غزة: القطاع يعيش ذروة المأساة الإنسانية.. وأكثر من 70% بلا مأوى - أخبار كلمتك

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الرياضة - 10:52 - الإغاثة الطبية فى غزة: القطاع يعيش ذروة المأساة الإنسانية.. وأكثر من 70% بلا مأوى - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:52 - الإغاثة الطبية فى غزة: القطاع يعيش ذروة المأساة الإنسانية.. وأكثر من 70% بلا مأوى - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 10:52 مساءً - قال بسام زقوت، مدير جمعية الإغاثة الطبية في قطاع غزة: إنّ القطاع يعيش ذروة المأساة الإنسانية بعد 15 شهرا من عدوان الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف زقوت، في لقاء مع الإعلامية نهى درويش، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن أكثر من 70% من سكان غزة بلا مأوى، والجوع والبرد يخيمان على القطاع، ومعظم الحالات أصبحت تعاني من انعدام الأمن الغذائي والعدد يصل إلى 91% من السكان بقطاع غزة يعانون من هذا الانعدام الغذائي.

وتابع: بالإضافة إلى تقلص تدريجي لجميع الخدمات الإنسانية، سواء التي تقدم عبر المستشفيات والمستشفيات الميدانية والمراكز الصحية، في ظل الحصار الشديد لمنع الدواء، ومنع الأجهزة والتناقص في الكوادر الصحية التي قلت باستشهاد أكثر من 1000 شخص منها منذ بداية العدوان، وهذا النقص لا يتم تعويضه بأي حال من الأحوال، كما أن الجوع والبرد يخيمان على الموقف في قطاع غزة، مما يزيد المعاناة والمرض لدى السكان.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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