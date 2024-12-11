الرياضة - 10:52 - نزعت الرحمة من قلبها.. «أم» تعذب أطفالها الثلاثة حتى الموت - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 10:52 مساءً - تباشر جهات التحقيق بنيابة حوادث جنوب القاهرة، تحقيقاتها في واقعة مقتل طفلة وتعذيب أشقائها على يد والدتها وزوجها في السلام بالقاهرة.

كان قسم السلام ثان بمديرية أمن القاهرة، تلقت إخطارًا من أحد المستشفيات يفيد بإستقبال 3 أطفال أشقاء بنتين وولد مصابين بسحجات، ووفاة طفلة فور وصولها المستشفى نتيجة الاعتداء عليها، بالفحص والانتقال تبين وفاة طفلة عمرها 8 سنوات و إصابة شقيقتها 5 سنوات وشقيقها، وبسؤالهم أفادوا أن والدتهم وزوجها قاموا بتعذيبهم وتعدوا عليهم.

تحريات رجال المباحث أفادت أن الأم المتهمة قامت بالتعدي على أطفالها الثلاثة بالضرب المبرح بسبب عدم تحملها أصواتهم العالية حال لهوهم في الشقة، وعاونها زوجها الثاني في تعذيب الأطفال مما تسبب في وفاة طفلة، عقب تقنين الإجراءات تمكنت القوات من إلقاء القبض على المتهمين.

حرر محضرًا بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.