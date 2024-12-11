بتروجيت يفوز على مودرن سبورت بهدف في كأس الرابطة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 10:21 مساءً - كأس رابطة الأندية، فاز بتروجيت علي مودرن سبورت بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما على ملعب ستاد بتروسبورت، ضمن أولى جولات مسابقة كأس الرابطة.

وسجل إسماعيل بامبا هدف الفوز لصالح بتروجيت في الدقيقة 61.

تشكيل مودرن لمواجهة بتروجت في كأس رابطة الأندية

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد يحيى

خط الدفاع: محمود شعبان، محمد دسوقي، علي الفيل، محمود رزق

خط الوسط: غنام محمد، عمرو السيسي، عبد الرحمن شيكا، محمد مسعد، محمد أميسي

هجوم: فيجيري

ويجلس على مقاعد البدلاء: كريم عماد،عبد الله حافظ، محمد صبري، ارنولد ايبا، خالد رضا، عبد الرحمن رشدان، نادر هشام، ابراهيم اجاسا، اينوك سكالا.

تشكيل بتروجيت لمواجهة مودرن سبورت

حرس الحدود يخطف فوزا من الإسماعيلي في كأس رابطة الأندية

فيما خطف فريق حرس الحدود فوزا على نظيره الإسماعيلي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات مسابقة كأس الرابطة المصرية موسم 2024-25.

تقدم الإسماعيلي بهدف مبكر عن طريق مروان حمدي في الدقيقة العاشرة، إلا أن حرس الحدود عاد بهدف التعادل عن طريق عبد الرحمن جودة في الدقيقة 21، قبل أن يخطف هدف التقدم في الدقيقة 34 عن طريق إبراهيم عبد الحكيم لذي استغل ركلة ركنية وقابلها برأسية مميزة في شباك الدراويش لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق العسكري 2 / 1.

وفي الشوط الثاني، سيطر الإسماعيلي على مجريات الأمور وشن أكثر من هجمة خطيرة إلا أن جميع المحاولات باءت بالفشل لينتهي اللقاء بفوز حرس الحدود 2 / 1.

تشكيل الإسماعيلى لمواجهة حرس الحدود

وجاء تشكيل الإسماعيلى لمواجهة حرس الحدود في كأس رابطة الأندية كالتالي:

حراسة المرمى.. أحمد عادل عبدالمنعم.

خط الدفاع.. عبد الكريم مصطفى – محمد نصر – محمد عمار – محمد بيومي.

خط الوسط.. محمد خطاري – على الملواني – هشام محمد – إيريك تراوري – مروان حمدي.

خط الهجوم.. خالد النبريصي.

بينما جلس على مقاعد البدلاء كلا من كمال السيد – عماد حمدى – حاتم سكر – محمد عبد السميع – محمد حسن – عمر القط – نادر فرج – عبد الرحمن الدح – إبراهيم عبد العال.

تشكيل حرس الحدود ضد الإسماعيلي

فيما أعلن محمد يوسف المدير الفني لفريق حرس الحدود، التشكيل الرسمي لمواجهة الإسماعيلي، والذي ضم كلا من:

حراسة المرمى: محمد سيحا

الدفاع: حازم العسكري - محمود الدغميمي - إبراهيم عبدالحكيم - فوزي الحناوي

الوسط: كواسي إيسو - عبد الرحمن جودة - إيزي إيميكا - محمد مجلي

الهجوم: تريسور - محمود ممدوح

ويقع الفريقان في المجموعة الرابعة التي تضم: الإسماعيلي وحرس الحدود إلى جانب، بيراميدز والاتحاد السكندري.

قائمة الإسماعيلي أمام حرس الحدود

وأعلن حمد إبراهيم، المدير الفني للدراويش، قائمة الإسماعيلي ضد حرس الحدود في كأس رابطة الأندية المصرية.

وشهدت قائمة الإسماعيلي ضد حرس الحدود تواجد 22 لاعبًا.

وجاءت قائمة الإسماعيلي كالتالي:

أحمد عادل عبدالمنعم- كمال السيد- عبدالله جمال- عماد حمدي- محمد نصر- محمد عمار- هشام محمد- محمد حسن- محمد بيومي- عبد الكريم مصطفى- حاتم سكر- محمد عبد السميع.

عبد الرحمن الدح- محمد خطاري- عمر القط- علي الملواني- إبراهيم عبد العال- مروان حمدي- نادر فرج- خالد النبريصي- إريك تراوري- محمد زيدان.

مكافأة مالية لبطل كأس رابطة الأندية

وكانت رابطة الأندية المصرية المحترفة قد حددت مكافأة مالية قدرها مليون و500 ألف جنيه مكافأة لبطل كأس رابطة الأندية فى الموسم الجديد 2024 - 2025، على أن يحصل الوصيف على مليون جنيه، كما يحصل كل ناد مشارك على 100 ألف جنيه.

الفرق المتوجة بالنسخ السابقة من كأس الرابطة

وحصد فريق مودرن سبورت اللقب فى نسخته الأولى موسم 2021 - 2022 وفريق سيراميكا تمكن من التتويج بالكأس موسمين على التوالي 2022 - 2023، 2023 - 2024.

نظام النسخ السابقة من كأس الرابطة

يذكر أن النسخة الأولى لموسم 2021-22 شهدت تقسيم الـ 18 فريقا على 3 مجموعات بواقع 6 في كل مجموعة مع تأهل متصدري الترتيب بالإضافة لأفضل مركز ثاني للمربع الذهبي.

وفي النسخة الثانية لموسم 2022-23 اعتذر الأهلي عن عدم المشاركة وأقيمت البطولة بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة.

وفي النسخة الماضية وبعد اعتذار الأهلي والزمالك عن عدم المشاركة، قُسمت الفرق الـ 16 على 4 مجموعات تأهل منها الأول والثاني لربع النهائي بنظام خروج المغلوب لتحديد البطل.

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