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الرياضة - 10:07 - حزب البعث في سوريا يعلق كافة نشاطاته حتى إشعار آخر (تفاصيل) - أخبار كلمتك

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الرياضة - 10:07 - حزب البعث في سوريا يعلق كافة نشاطاته حتى إشعار آخر (تفاصيل) - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:07 - حزب البعث في سوريا يعلق كافة نشاطاته حتى إشعار آخر (تفاصيل) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 10:07 مساءً - أصدرت القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي في سوريا، بيانًا اليوم الأربعاء، أعلنت فيه تعليق العمل والنشاط الحزبي بكافة أشكاله ومحاوره حتى إشعار آخر.

وجاء في بيان بتوقيع الأمين العام المساعد للحزب إبراهيم الحديد، تداولته بعض صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي: «بعد الاطلاع والتداول والمتابعة لكافة الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية ولضرورات المصلحة الوطنية قررت القيادة ما يلي:

أولًا: تعليق العمل والنشاط الحزبي بكافة أشكاله ومحاوره حتى إشعار آخر.

ثانيًا: إنهاء تفريغ كافة الرفاق المفرغين كليا أو جزئيا.

ثالثًا: إعادة كافة الرفاق المعارين والمندبين إلى ملاك وزاراتهم ومؤسساتهم ودوائرهم الأصلية وأن يضعوا أنفسهم تحت تصرف الجهات التي كانوا يعملوا بها أصلا.

رابعًا: تسليم كافة الآليات والمركبات والأسلحة التي كانت بحوزة الرفاق إلى وزارة الداخلية أو إلى أقرب وحدة أو مركز للشرطة تابع لوزارة الداخلية و تحرير ضبط رسمي بذلك.

خامسًا: توضع كافة أملاك وأموال الحزب تحت إشراف وزارة المالية ورقابة وزارة العدل ويودع ريعها في مصرف سورية المركزي ليتم صرفها وفق القانون من الحكومة الحالية.

سادسًا: توضع جامعة الشام الخاصة تحت إشراف وزارة التعليم العالي من الناحية العلمية والأكاديمية والتدريسية والإدارية بما في ذلك العاملين في الجامعة وكادرها الوظيفي والتدريسي والأكاديمي.

سابعًا: يعمم هذا البيان على كافة الرفاق وعلى جميع المستويات الحزبية.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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