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التشكيل الرسمي لمباراة بنفكيا وبولونيا في دوري أبطال أوروبا - أخبار كلمتك

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التشكيل الرسمي لمباراة بنفكيا وبولونيا في دوري أبطال أوروبا - أخبار كلمتك

التشكيل الرسمي لمباراة بنفكيا وبولونيا في دوري أبطال أوروبا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 10:05 مساءً - دوري أبطال أوروبا، أعلن برونو لاجي المدير الفني لفريق بنفيكا البرتغالي تشكيلة فريقه التي سيبدأ بها مواجهة نظيره بولونيا الايطالي، ضمن مواجهات دور المجموعة ببطولة دوري أبطال أوروبا. 

تشكيل بنفيكا أمام بولونيا

يبدأ فريق بنفيكا مباراته أمام بولونيا بتشكيل يضم كل من:

أنتوني تروبين - ألكسندر باه - توماس أروجو - نيكولاس أوتامندي - ألفارو فرنانديز - أورزنيس - فلورنتينو - أوركون كوكو - أنخيل دي ماريا - بافيلدرز - كريم أكتورك أوغلو.

تشكيل بولونيا أمام بنفيكا

أما فريق بولونيا فيبدأ مباراته أمام مضيفه بنفيكا بتشكيل مكون من:

لوكاس سكوربوسكي - استفان بوستش - بيوكيما - كازالي - هولم - فيرجسون - مورو - كاسبر أوربانسكي - فابيان - لينج - دالينجا.

فريق بولونيا الايطالي، كلمتك

بنفيكا يحقق ريمونتادا مثيرة أمام موناكو

قلب فريق بنفيكا البرتغالي الطاولة على فريق موناكو الفرنسي واستطاع في 4 دقائق تغيير النتيجة إلى 3_2 في مباراة ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة  دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2024-25.

 

أحرز هدفي  موناكو أليس بن صغير وماجاسا في الدقيقة 13 و67

 وأحرز ثلاثية بنفيكا بافليديس وارثر كابرال وزكي امدوني في الدقيقة 48 و84 و88.  

مباراة موناكو وبنفيكا

وأوقف بنفيكا انتصارات موناكو وحقق الفوز الثالث له وتحسين موقف الفريق في جدول دوري أبطال أوروبا.

 

جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا

يحتل موناكو المركز الثامن برصيد 10 نقاط، حيث خاض 4 مواجهات، حقق الفوز في 3 مواجهات، وتعادل في لقاء، وقفز بنفيكا الي المركز الرابع عشر برصيد 9 نقاط، حيث خاض 5 مواجهات، فاز في 3 لقاءات، وهزم في لقاءين.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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