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بعد رحيل جوميز، أحمد مجدي وحازم إمام يقودان الزمالك أمام المصري - أخبار كلمتك

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بعد رحيل جوميز، أحمد مجدي وحازم إمام يقودان الزمالك أمام المصري - أخبار كلمتك

بعد رحيل جوميز، أحمد مجدي وحازم إمام يقودان الزمالك أمام المصري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 09:50 مساءً - استقر مجلس إدارة نادي الزمالك، على تواجد حازم إمام ظهير الزمالك السابق، بجانب أحمد مجدي في القيادة الفنية للزمالك في مباراة المصري البورسعيدي بعد رحيل جوزيه جوميز. 

فيما يتواجد عماد المندوه مدربا لحراس مرمى الزمالك، على أن يكون الجهاز الفني بصفة مؤقتة. 

وأعلن البرتغالي جوزيه جوميز، الرحيل عن تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن طريق دفع الشرط الجزائي.

وفي السطور التالية نستعرض أرقام جوميز مع الزمالك بعد نهاية رحلته في ميت عقبة.

أرقام جوميز مع الزمالك 

بدأ جوميز رحلته في تدريب الفريق الاول لنادي الزمالك يوم 1 أبريل 2024 وانتهت يوم أمس 11 ديسمبر.

خاض جوميز 47 مباراة مع الزمالك في جميع البطولات حقق خلالها 27 فوزا وتعادل في 9 مباريات وخسر 11 مباريات.

توج جوميز مع الزمالك ببطولتين قاريتين وهما الكونفدرالية الإفريقية والسوبر الإفريقي.

جوميز يعلن رحيله عن الزمالك 

وقال جوميز في بيان رحيله عن الزمالك: "بقلب مثقل ودموع تنهمر على وجهي أكتب هذه الكلمات، لقد وضع الله في طريقي هذا الامتياز والشرف العظيم لخدمة هذا النادي العظيم الزمالك، لقد حالفني الحظ بلقاء هؤلاء المديرين الذين وظفوني، وبالتالي فتحوا لي أبواب التواجد في مصر، والتدريب بكرة القدم المصرية وسمحوا لي بالتعرف على شعبها الاستثنائي الذي وقعت في حبه، أشعر بحب لا ينتهي للشعب المصري بشكل عام وللمشجعين المتحمسين للزمالك بشكل خاص، ممتن للرئيس الذي منحني هذه الفرصة وأحمل في قلبي جميع اللاعبين الذين عملت معهم كانوا ومازالوا أبطالًا ومقاتلين فازوا معي ببطولتين مهمتين في الأشهر العشرة الماضية".

وأضاف: "شكرًا لكم أيها الشعب المصري على كل هذا الود، وشكر خاص جدًّا لجماهير الزمالك، المحاربين الذين ساعدونا على الفوز، بدون أي مشاعر سيئة تجاه أي شخص. خلال هذه الفترة كنت أرفض الكثير من العروض الجيدة جدًّا، لأنني أحب الزمالك، لكنني قررت الآن إنهاء عقدي مع الزمالك لأنني أشعر أن الظروف اللازمة لمواصلة جلب الألقاب لجماهيرنا غير متوفرة، أتمنى أن يتحسن كل شيء من أجل الزمالك العملاق".

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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