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تشكيل مباراة يوفنتوس ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا - أخبار كلمتك

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تشكيل مباراة يوفنتوس ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا - أخبار كلمتك

تشكيل مباراة يوفنتوس ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 09:50 مساءً - دوري أبطال أوروبا، يستضيف فريق يوفنتوس الإيطالي، نظيره مانشستر سيتي الإنجليزي، على ملعب أليانز بمدينة تورينو، ضمن منافسات الجولة السادسة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وأعلن تياجو موتا، المدير الفني الإيطالي لفريق يوفنتوس، تشكيل اللاعبين لمواجهة مانشستر سيتي في بطولة دوري أبطال أوروبا والذي شهد تواجد دوسان فلاهوفيتش في قيادة الهجوم، بعدما غاب عن مباراة أستون فيلا الماضية للإصابة، مع مشاركة كينان يلديز في مركز الجناح الأيسر، فيما يغيب أندريه كامبياسو بسبب الإصابة التي تعرض لها في مواجهة بولونيا الماضية، ولم يتواجد على مقاعد البدلاء أيضًا.

 

تشكيل يوفنتوس اليوم أمام مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: دي جريجوريو.

خط الدفاع: سافونا، كالولو، جاتي، دانيلو.

وسط الملعب: لوكاتيلي، خيفرين تورام، كينان يلديز، كوبماينرس، فرانشيسكو كونسيساو.

الهجوم: دوسان فلاهوفيتش.

فيما يتواجد على دكة الاحتياط كلا من: بيرين، بينسوليو، ويستون ماكيني، أدزيتش، فاجيولي، تيموثي وياه، دوجلاس لويز، روهي، مبانجولا.

 

تشكيل مانشستر سيتي اليوم أمام يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا

فيما جاء تشكيل مانشستر سيتي اليوم أمام يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا كالتالي:

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: كايل ووكر، روبن دياز، جفارديول، ريكو لويس.

خط الوسط: جوندوجان، دي بروين، برناردو سيلفا.

خط الهجوم: دوكو، جريليش، هالاند.

البدلاء: أورتيجا، هودسون، كوفاسيتش، فيل فودين، نونيز، سافينهو، رايت، سيبمسون، أوريلي، ميكاتي، ويلسون إسبراند.

 

نظام دوري أبطال أوروبا الجديد

وتشهد تلك النسخة من بطولة دوري أبطال أوروبا، نظامًا جديدًا استحدثه الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا"، بمشاركة 36 فريقًا للمرة الأولي، بدلًا من 32 فريقًا، مقسمة إلى 4 تصنيفات.

ويشمل النظام الجديد، إقامة دورى بدلًا من المجموعات، بحيث يخوض كل فريق 8 مباريات، مقسمة إلى 4 مباريات على أرضه و4 خارج أرضه.
ويتأهل أصحاب المراكز من الأول للثامن مباشرة للدور الثاني، على أن يلعب أصحاب المراكز من 9 إلى 24 ملحقًا ذهابًا وإيابًا لتحديد 8 فرق تشارك بالدور الثاني.

وستودع باقي الفرق البطولة بشكل نهائي، ولن ينتقل أي فريق للدوري الأوروبي، مثل ما كان يحدث فى النظام القديم.

وكانت المكافآت المالية لبطولة دوري أبطال أوروبا ارتفعت لتصل إلى قرابة 2.5 مليار يورو (2.79 مليار دولار)، ويُمكن للمتوّج باللقب أن يحصل على أكثر من 86 مليون يورو كجائزة مالية فقط، من دون احتساب المكافآت التي تبلغ 700 ألف يورو عن كل نقطة تُحقق في مرحلة الدوري، أو الإيرادات من حقوق البث التليفزيوني.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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