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أتلتيكو مدريد يتخطى سلوفان براتيسلافيا بثلاثية في دوري أبطال أوروبا - أخبار كلمتك

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أتلتيكو مدريد يتخطى سلوفان براتيسلافيا بثلاثية في دوري أبطال أوروبا - أخبار كلمتك

أتلتيكو مدريد يتخطى سلوفان براتيسلافيا بثلاثية في دوري أبطال أوروبا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 09:50 مساءً - دوري أبطال أوروبا، فاز أتلتيكو مدريد الإسباني، على نظيره سلوفان براتيسلافا السلوفاكي، بثلاثية مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على ملعب "سيفيتاس ميتروبوليتانو"، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا.

سيطر فريق أتلتيكو مدريد على مجريات الأمور بشكل كامل، ونجح في ترجمة سيطرته لهدف أول في الدقيقة 15 عن طريق جوليان ألفاريز من صناعة سامويل لينو، قبل أن يضيف الهدف الثاني عن طريق أنطوان جريزمان في الدقيقة 41.

ومع بداية الشوط الثاني أحرز فريق سلوفان براتيسلاف هدفه الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 50 عن طريق دافيد ستريليتش.

وفي الدقيقة 56، أحرز أنطوان جريزمان هدفه الثاني والثالث لفريق أتلتيكو مدريد، لينتهي اللقاء بفوز الفريق الإسباني 3 / 1.

 

تشكيل أتلتيكو مدريد ضد سلوفان براتيسلافا في دوري أبطال أوروبا

وجاء تشكيل أتلتيكو مدريد ضد سلوفان براتيسلافا في دوري أبطال أوروبا كالتالي:

حراسة المرمى: أوبلاك.

الدفاع: خيمينيز، لينجليت، يورينتي وجالان.

الوسط: دي بول، باريوس ولينو.

الهجوم: جوليانو، جريزمان وألفاريز.

 

ترتيب أتلتيكو مدريد وسلوفان براتيسلافا في دوري أبطال أوروبا

بتلك النتيجة يرفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 12 نقطة في المركز التاسع في جدول ترتيب دوري الأبطال، من 6 مباريات، حيث فاز في 4 مباريات وخسروا مباراتين.

من ناحية أخرى، يحتل فريق سلوفان براتيسلافا المركز الـ 36 والأخير، بدون رصيد من النقاط، وخسر جميع مبارياته حتى الآن.\

 

نظام دوري أبطال أوروبا الجديد

وتشهد تلك النسخة من بطولة دوري أبطال أوروبا، نظامًا جديدًا استحدثه الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا"، بمشاركة 36 فريقًا للمرة الأولي، بدلًا من 32 فريقًا، مقسمة إلى 4 تصنيفات.

ويشمل النظام الجديد، إقامة دورى بدلًا من المجموعات، بحيث يخوض كل فريق 8 مباريات، مقسمة إلى 4 مباريات على أرضه و4 خارج أرضه.
ويتأهل أصحاب المراكز من الأول للثامن مباشرة للدور الثاني، على أن يلعب أصحاب المراكز من 9 إلى 24 ملحقًا ذهابًا وإيابًا لتحديد 8 فرق تشارك بالدور الثاني.

وستودع باقي الفرق البطولة بشكل نهائي، ولن ينتقل أي فريق للدوري الأوروبي، مثل ما كان يحدث فى النظام القديم.

وكانت المكافآت المالية لبطولة دوري أبطال أوروبا ارتفعت لتصل إلى قرابة 2.5 مليار يورو (2.79 مليار دولار)، ويُمكن للمتوّج باللقب أن يحصل على أكثر من 86 مليون يورو كجائزة مالية فقط، من دون احتساب المكافآت التي تبلغ 700 ألف يورو عن كل نقطة تُحقق في مرحلة الدوري، أو الإيرادات من حقوق البث التليفزيوني.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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