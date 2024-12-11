الرياضة - 09:46 - عودة فيسبوك وواتساب وماسنجر للعمل بعد توقف بسبب عطل فني مفاجئ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 09:46 مساءً - فيسبوك.. عادت تطبيقات «فيسبوك» و«واتساب» و«ماسنجر»، اليوم الأربعاء، إلى العمل لدى المستخدمين تدريجياً، بعد عطل فني مفاجئ أصاب منصات شركة Meta.

عطل فني يضرب منصات شركة Meta

وكان مستخدمي فيسبوك وواتساب وماسنجر واجهوا خلال الدقائق الماضية في مصر ومعظم دول العالم عطلا فنيا كبيرًا أثر على استخدامهم للتطبيق.

ووجد المستخدمون صعوبة كبيرة عند استخدام فيسبوك، الأمر الذي جعل معظمهم يتجهون إلى المواقع الأخرى للإبلاغ عن المشكلة.

واشتكى عدد كبير من المستخدمين من عدم قدرتهم على استخدام التطبيق بشكل طبيعي، بالإضافة إلى عدم رؤية موجز الأخبار أو التعليقات، أو حتى كتابة المنشورات.

وقال عدد من مستخدمي فيسبوك: إنهم لا يستطيعون كتابة التعليقات على التطبيق، حيث بدا موجز الأخبار معطلاً، بينما قال آخرون: إنهم يواجهون صعوبة في تحميل صفحاتهم الشخصية أو الصفحات المفضلة لديهم.

ويؤثر الانقطاع أيضًا على تطبيق «ثريدز»، ولم تصدر شركة ميتا المالكة أي تعليق على المشكلة حتى الآن.