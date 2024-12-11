السيسي يعود إلى أرض الوطن عقب زيارة الدنمارك والنرويج وأيرلندا - أخبار كلمتك

السيسي يعود إلى أرض الوطن عقب زيارة الدنمارك والنرويج وأيرلندا - أخبار كلمتك

شاهد بالصورة .. هذا مايحدث بصنعاء الليلة - أخبار كلمتك

شاهد بالصورة .. هذا مايحدث بصنعاء الليلة - أخبار كلمتك

«الهندسة المعمارية» بجامعة كفر الشيخ يستعرض «الإبداع والتراث» في اليوم العلمي للقسم - أخبار كلمتك

«الهندسة المعمارية» بجامعة كفر الشيخ يستعرض «الإبداع والتراث» في اليوم العلمي للقسم - أخبار كلمتك

موعد مباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي بنصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

موعد مباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي بنصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

بتروجيت يفوز على مودرن سبورت بهدف في كأس الرابطة - أخبار كلمتك

بتروجيت يفوز على مودرن سبورت بهدف في كأس الرابطة - أخبار كلمتك

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الأربعاء 11-12-2024 - أخبار كلمتك

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الأربعاء 11-12-2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:07 - حزب البعث في سوريا يعلق كافة نشاطاته حتى إشعار آخر (تفاصيل) - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:07 - حزب البعث في سوريا يعلق كافة نشاطاته حتى إشعار آخر (تفاصيل) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - إطلاق إسم الفنان محيي إسماعيل على دفعة ورشة «مبادئ التمثيل والفنون الأدائية أمام الكاميرا» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - إطلاق إسم الفنان محيي إسماعيل على دفعة ورشة «مبادئ التمثيل والفنون الأدائية أمام الكاميرا» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - آيتن عامر وشقيقتها واشرف زكي أبرز الحضور في عزاء زوج بدرية طلبة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - آيتن عامر وشقيقتها واشرف زكي أبرز الحضور في عزاء زوج بدرية طلبة - أخبار كلمتك

«حماة الوطن» ينظم الصالون السياسي حول انعكاسات الأزمة السورية على الأمن الإقليمي والدولي - أخبار كلمتك

«حماة الوطن» ينظم الصالون السياسي حول انعكاسات الأزمة السورية على الأمن الإقليمي والدولي - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الرياضة - 09:46 - تحذيرات هامة بسبب الشبورة.. بيان عاجل من الداخلية لقائدي السيارات - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 09:46 - تحذيرات هامة بسبب الشبورة.. بيان عاجل من الداخلية لقائدي السيارات - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:46 - تحذيرات هامة بسبب الشبورة.. بيان عاجل من الداخلية لقائدي السيارات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 09:46 مساءً - أهابت وزارة الداخلية، في بيان رسمي لها، قائدي المركبات على كافة الطرق بإتباع الإجراءات الاحترازية أثناء الشبورة المائية، لتجنب وقوع أي حوادث على الطرقات ظل سوء الأحوال الجوية.

وذكرت الوزارة في بياناها، أن الإجراءات تشمل خفض سرعة السيارة إلى 30 كم الساعة، وإضاءة جميع أنوار السيارة مع تشغيل النور الأمامي في الوضع المنخفض، وإستخدام أنوار الإنتظار أثناء الشبورة، وإستخدام أنوار الشبورة، وفتح زجاج السيارة بدرجة تمنع تكثيف بخار الماء داخل السيارة، و استعمال مساحات الزجاج بصفة مستمرة.

وتابعت الوزارة، أنه يجب استخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة حتى يشعر الغير بوجودك، إضافة إلى ضرورة الالتزام بالحارة المرورية وتجنب تجاوز السيارات بأى حال من الأحوال، ومضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التي أمامك، والالتزام بتعليمات رجال المرور، وعدم قيادة السيارة حتى تصبح الرؤية واضحة حفاظاً على سلامتك.

اقرأ أيضاً
القبض على صاحب شركة غسل 60 مليون جنيه حصيلة الإتجار في المخدرات

بعد 4 أيام.. العثور على جثمان المعيدة «دعاء شحاتة» ضحية غرق ميكروباص أسيوط

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

دوري أبطال أوروبا، كلوب بروج يخطف فوزا ثمينا من سبورتنج لشبونة - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق