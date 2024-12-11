الرياضة - 09:46 - تحذيرات هامة بسبب الشبورة.. بيان عاجل من الداخلية لقائدي السيارات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 09:46 مساءً - أهابت وزارة الداخلية، في بيان رسمي لها، قائدي المركبات على كافة الطرق بإتباع الإجراءات الاحترازية أثناء الشبورة المائية، لتجنب وقوع أي حوادث على الطرقات ظل سوء الأحوال الجوية.

وذكرت الوزارة في بياناها، أن الإجراءات تشمل خفض سرعة السيارة إلى 30 كم الساعة، وإضاءة جميع أنوار السيارة مع تشغيل النور الأمامي في الوضع المنخفض، وإستخدام أنوار الإنتظار أثناء الشبورة، وإستخدام أنوار الشبورة، وفتح زجاج السيارة بدرجة تمنع تكثيف بخار الماء داخل السيارة، و استعمال مساحات الزجاج بصفة مستمرة.

وتابعت الوزارة، أنه يجب استخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة حتى يشعر الغير بوجودك، إضافة إلى ضرورة الالتزام بالحارة المرورية وتجنب تجاوز السيارات بأى حال من الأحوال، ومضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التي أمامك، والالتزام بتعليمات رجال المرور، وعدم قيادة السيارة حتى تصبح الرؤية واضحة حفاظاً على سلامتك.