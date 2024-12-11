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دوري أبطال أوروبا، التشكيل الرسمي لمباراة برشلونة ودورتموند - أخبار كلمتك

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دوري أبطال أوروبا، التشكيل الرسمي لمباراة برشلونة ودورتموند - أخبار كلمتك

دوري أبطال أوروبا، التشكيل الرسمي لمباراة برشلونة ودورتموند - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 09:40 مساءً - دوري أبطال أوروبا، يحل فريق برشلونة مساء اليوم الأربعاء، ضيفا أمام بوروسيا دورتموند الألماني بملعب "سيجنال إيدونا بارك" ضمن مباريات الجولة السادسة لدوري أبطال أوروبا.

تشكيل برشلونة أمام بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا


حراسة المرمى: إينياكي بينيا.

خط الدفاع: جول كوندي، باو كوبارسي، إينيجو مارتينيز، بالدي.

خط الوسط: بيدري، كاسادو، داني أولمو.

خط الهجوم: رافينيا، روبرت ليفاندوفسكي، لامين يامال.

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تشكيل بوروسيا دورتموند 

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وحقق برشلونة الفوز في 4 مواجهات بدوري أبطال أوروبا، من أصل 5 مباريات، ويمتلك حاليًا 12 نقطة في المركز السادس مؤقتًا بترتيب البطولة.

بينما خسر بوروسيا دورتموند في مواجهة وحيدة، واستطاع أن يحقق 4 انتصارات في دوري أبطال أوروبا، ويمتلك 12 نقطة في المركز السابع مؤقتًا بترتيب البطولة.

 

موعد مباراة برشلونة وبوروسيا دورتموند


تنطلق مباراة برشلونة وبوروسيا دورتموند في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الأربعاء، بتوقيت مصر، الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية.

 

القناة الناقلة لمباراة برشلونة ضد بوروسيا دورتموند


تذاع مباراة برشلونة وبوروسيا دورتموند عبر قناة beIN sports HD 1.

ويدخل برشلونة اللقاء بعدما تعادل أمام ريال بيتيس في الجولة الماضية ببطولة الدوري الإسباني بهدفين لمثلهما، كما تعادل بوروسيا دورتموند أمام بوروسيا مونشنجلادباخ في الدوري الألماني، بهدف لمثله.

 

قائمة برشلونة أمام بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا

وأعلن هانز فليك المدير الفني الألماني لفريق كرة القدم الأول بنادي برشلونة الإسباني، عن قائمة اللاعبين المتجهة إلى ألمانيا لمواجهة بوروسيا دورتموند في بطولة دوري أبطال أوروبا. 

وشهدت قائمة برشلونة ظهور رونالد أراوخو، لأول مرة هذا الموسم، بعد أن حصل الأوروجواياني على التصريح الطبي للمشاركة في المباريات.

وكان أراوخو قد شارك في تدريبات برشلونة خلال الأسبوع الماضي، وأصبح جاهزًا للمشاركة في المباريات، حسب ما أكد الجهاز الطبي للنادي الكتالوني.
 

قائمة برشلونة أمام بوروسيا دورتموند 


حراسة المرمى: إينياكي بينيا، فوتشيك تشيزني، أستراجالا.

خط الدفاع: أليخاندرو بالدي، جيرارد مارتين، رونالد أراوخو، باو كوبارسي، إينييجو مارتينيز، جوليس كوندي، إيريك جارسيا، هيكتور فورت.

وسط الملعب: بيدري جونزاليس، جافي، فيرمين لوبيز، فرينكي دي يونج، مارك كاسادو، بابلو توري، داني أولمو.

الهجوم: لامين يامال، فيران توريس، رافينيا، روبرت ليفاندوفسكي، باو فيكتور.

 

ترتيب دوري أبطال أوروبا حتى الآن

 

ليفربول الإنجليزي (18 نقطة)

باير ليفركوزن الألماني (13 نقطة)

أستون فيلا الإنجليزي (13 نقطة)

إنتر ميلان الإيطالي (13 نقطة)

ستاد بريست الفرنسي (13 نقطة)

برشلونة الإسباني (12 نقطة)

بروسيا دورتموند الألماني (12 نقطة)

بايرن ميونخ الألماني (12 نقطة)

أتالانتا الإيطالي (11 نقطة)

آرسنال الإنجليزي (10 نقاط)

موناكو الفرنسي (10 نقاط)

سبورتنج لشبونة البرتغالي (10 نقاط)

ليل الفرنسي (10 نقاط)

كلوب بروج البلجيكي (10 نقاط)

بنفيكا البرتغالي (9 نقاط)

أتلتيكو مدريد الإسباني (9 نقاط)

ميلان الإيطالي (9 نقاط)

ريال مدريد الإسباني (9 نقاط)

سيلتيك الإسكتلندي (9 نقاط)

مانشستر سيتي الإنجليزي (8 نقاط)

آيندهوفن الهولندي (8 نقاط)

يوفنتوس الإيطالي (8 نقاط)

دينامو زغرب الكرواتي (8 نقاط)

باريس سان جيرمان الفرنسي (7 نقاط)

فينورد الهولندي (7 نقاط)

شتوتجارت الألماني (4 نقاط)

شاختار الأوكراني (4 نقاط)

سبارتا براج التشيكي (4 نقاط)

شتورم جراتز النمساوي (3 نقاط)

جيرونا الإسباني (3 نقاط)

النجم الأحمر الصربي (3 نقاط)

رد بول سالزبورج النمساوي (3 نقاط)

بولونيا الإيطالي (نقطة واحدة)

لايبزيج الألماني (بلا نقاط)

سلوفان براتيسلافا السلوفاكي (بلا نقاط)

يونج بويز السويسري (بلا نقاط)

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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