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انتصاران و3 هزائم، تاريخ مواجهات الأهلي مع أندية المكسيك قبل مباراة باتشوكا - أخبار كلمتك

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انتصاران و3 هزائم، تاريخ مواجهات الأهلي مع أندية المكسيك قبل مباراة باتشوكا - أخبار كلمتك

انتصاران و3 هزائم، تاريخ مواجهات الأهلي مع أندية المكسيك قبل مباراة باتشوكا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 09:30 مساءً - إنتركونتيننتال، ضرب فريق باتشوكا المكسيكي موعدا مع النادي الأهلي في الدور نصف النهائي من بطولة كأس الأندية للقارات "إنتركونتيننتال" يوم السبت المقبل 14 نوفمبر الجاري.

وفاز باتشوكا على بوتافوجو البرازيلي بثلاثية نظيفة في الدور ربع النهائي بكأس إنتركونتيننتال.

وتستعرض كلمتك في السطور التالية تاريخ مواجهات الأهلي أمام أندية المكسيك قبل مواجهة باتشوكا بنصف نهائي كأس القارات:

 

تاريخ مواجهات الأهلي أمام أندية المكسيك

خاض الأهلي 5 مواجهات أمام أندية المكسيك في الأدوار المختلفة ببطولة كأس العالم للأندية "كأس القارات حاليا"، حيث حقق الأحمر الانتصار في مباراتين وخسر 3 مواجهات ضد ممثل الكونكاكاف. 

خلال مواجهات الأهلي أمام الأندية المكسيكي، أحرز الأحمر 6 أهداف فيما اهتزت شباكه 12 مرة.

باتشوكا المكسيكي، كلمتك

الأهلي فاز في مواجهة واحدة مقابل الهزيمة في أربع مواجهات بالأدوار المختلفة خلال مواجهاته مع الأندية المكسيكية في كأس العالم للأندية على النحو التالى:

 

الأهلي 2-1 كلوب أمريكا – نسخة 2006 

 

سجل محمد أبو تريكة هدفي الأهلي في كلوب أمريكا في لقاء تحديد المركز الثالث، ويعد هو أفضل إنجاز للأحمر في مونديال الأندية.

 

الأهلي 2-4 باتشوكا – نسخة 2008

 

في الدور الأول التقى الأهلي مع باتشوكا، تقدم بهدفين في الشوط الأول، ولكنه انهار في الثاني برباعية أنهت أحلام بطل إفريقيا في الوصول إلى نصف النهائي.

 

الأهلي 0-2 مونتيري المكسيكي – 2012

 

في نسخة 2012 تلقى الأهلي هدفين دون رد أمام مونتيري المكسيكي ووقتها كان حسام البدري هو المدير الفني للفريق الأحمر ليحتل الأهلي المركز الرابع بنهاية البطولة.

 

الأهلي 1-5 مونتيري المكسيكي – نسخة 2013

 

وواجه النادي الأهلي نظيره مونتيري المكسيكي من قبل في كأس العالم للأندية، عام 2013 في المغرب، وانتهت بفوز الفريق المكسيكي بخماسية مقابل هدف، في مباراة تحديد المركز الخامس والسادس.

 

الاهلي 1 - 0 مونتيري المكسيكي - نسخة 2022 

فاز الأهلي على مونتيري المكسيكي في ربع نهائي كأس العالم للأندية نسخة 2022، بهدف نظيف أحرزه محمد هاني.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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