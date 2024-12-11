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الرياضة - 09:26 - عطل جزئي يضرب فيسبوك وواتساب وإنستجرام - أخبار كلمتك

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الرياضة - 09:26 - عطل جزئي يضرب فيسبوك وواتساب وإنستجرام - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:26 - عطل جزئي يضرب فيسبوك وواتساب وإنستجرام - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 09:26 مساءً - عطل يضرب فيسبوك.. تشهد شركة Meta حاليًا انقطاعًا كبيرًا يؤثر على جميع تطبيقاتها، بما في ذلك فيسبوك، وإنستجرام، وثريدز، وماسنجر، وواتساب.

واشتكى مستخدمون حول العالم، اليوم الأربعاء، من تعطل خدمات شركة «ميتا»، ما حرم المستخدمين من الدخول إلى التطبيقات الخاصة بها.

وسجلت، حتى الآن، زيادة حادة في تقارير الأعطال من قبل المستخدمين عبر هذه الخدمات المختلفة،

توقيت العطل الذي ضرب تطبيقات ميتا

وبدأت الأعطال قبل الساعة 1 ظهرًا بالتوقيت الشرقي، وتؤثر على عدد كبير من المستخدمين حول العالم.

تطبيقات شركة ميتا

تفاصيل المشكلة

والمشكلات التي يواجهها المستخدمون هي عدم القدرة على استخدام التطبيق أو الموقع الإلكتروني للخدمة بالكامل، وعدم القدرة على نشر المحتوى عبر الخدمة، وظهور أخطاء، مثل عرض جميع منشورات فيسبوك بدون تعليقات، وتحميل الخدمة ببطء شديد وبأداء ضعيف.

وعلى فيسبوك، تظهر رسالة بسيطة تقول: «نعمل على إصلاح هذا الخلل في أقرب وقت ممكن».

والخدمات المتأثرة هي فيسبوك، وإنستجرام، وثريدز، وواتساب، وفيسبوك ماسنجر.

ولم تصدر شركة ميتا المالكة أي تعليق على المشكلة حتى الآن.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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