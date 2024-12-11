دوري أبطال أوروبا، ليل الفرنسي يتقدم على جراتس النمساوي في الشوط الأول - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 09:10 مساءً - دوري أبطال أوروبا، تقدم فريق ليل الفرنسي على ضيفه شتورم جراتس النمساوي، بهدفين مقابل هدف، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما على ملعب "بيار موروا"، ضمن منافسات الجولة السادسة من دور الدورى ببطولة دورى أبطال أوروبا.

استمر التعادل السلبي حتى الدقيقة 36، التي شهدت تقدم ليل بالهدف الأول عن طريق أسامة الصحراوي من صناعة ألكساندرو ريبيرو، ثم أضاف ميتشيل باكير الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع، إلا أن فريق شتورم جراتس النمساوي نجح في العودة بهدف عن طريق أوتار كيتيشفيلي، لينتهي الشوط الأول بتقدم ليل الفرنسي 2 / 1.

تشكيل ليل الفرنسي ضد شتورم جراتس النمساوي

أعلن برونو جينيسيو المدير الفنى لفريق ليل الفرنسى، تشكيل فريقه أمام شتورم جراتس النمساوى، والذي جاء كالتالي:

حراسة المرمى: لوكاس شيفالير.

خط الدفاع: بافودي دياكيتي، الكساندرو ريبيرو، ميتشيل باكير، توماس مونييه، ايسمايلي.

خط الوسط: ريمي كابيلا، بنيامين اندري، أيوب بوعدي.

خط الهجوم: أسامة الصحراوي، جوناثان دايفيد.

تشكيل شتورم جراتس النمساوي ضد ليل الفرنسي

فيما دخل فريق شتورم جراتس النمساوي اللقاء بتشكيل جاء كالتالي:

حراسة المرمى: دانييل خودياكوف.

خط الدفاع: ماكس جونستون، نيكلاس جيرهوفر، جورجي وتريش، ديمتري لافالي.

خط الوسط: جون غورينك ستانكوفيتش، توتشي تشوكواني، ماليك يالكوي، أوتار كيتيشفيلي، ويليام بوفينغ.

خط الهجوم: ميكا بيريث.

ويحتل فريق ليل الفرنسى المركز الـ13 برصيد 10 نقاط، ويحتاج للانتصار من أجل مزاحمة الكبار فى التوب 8، بينما يحتل الفريق النمساوى المركز الـ 29 برصيد 3 نقاط فقط.

أتلتيكو مدريد يتقدم على سلوفان براتيسلافا بثنائية في الشوط الأول

فيما تقدم فريق أتلتيكو مدريد الإسباني، على نظيره سلوفان براتيسلافا السلوفاكي، بهدفين نظيفين في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما على ملعب "سيفيتاس ميتروبوليتانو"، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا.

سيطر فريق أتلتيكو مدريد على مجريات الأمور بشكل كامل، ونجح في ترجمة سيطرته لهدف أول في الدقيقة 15 عن طريق جوليان ألفاريز من صناعة سامويل لينو، قبل أن يضيف الهدف الثاني عن طريق أنطوان جريزمان في الدقيقة 41.

تشكيل أتلتيكو مدريد ضد سلوفان براتيسلافا في دوري أبطال أوروبا

وجاء تشكيل أتلتيكو مدريد ضد سلوفان براتيسلافا في دوري أبطال أوروبا كالتالي:

حراسة المرمى: أوبلاك.

الدفاع: خيمينيز، لينجليت، يورينتي وجالان.

الوسط: دي بول، باريوس ولينو.

الهجوم: جوليانو، جريزمان وألفاريز.

ويحتل أتلتيكو مدريد المركز الخامس عشر في جدول ترتيب دوري الأبطال، برصيد تسع نقاط من خمس مباريات، فازوا في ثلاث مباريات وخسروا مباراتين.

من ناحية أخرى، يحتل فريق سلوفان براتيسلافا المركز الـ 35، بدون رصيد من النقاط، وخسر جميع مبارياته حتى الآن.

ليفربول يتأهل لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا

فيما تأهل ليفربول الإنجليزي إلى دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على جيرونا بهدف دون رد على ملعب "مونتيليفي" في الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا.

وسجل النجم المصري، محمد صلاح، الهدف الأول لليفربول في مرمى جيرونا من ضربة جزاء بالدقيقة 62.

وضمن الريدز العبور للدور الثاني من البطولة محققا 18 نقطة بالفوز في 6 مباريات ليحقق العلامة الكاملة والتأهل قبل جولتين من نهاية دور المجموعات.

وغاب أليكسيس ماك أليستر،لاعب ليفربول، عن مباراة ليفربول أمام جيرونا نتيجة الإيقاف، بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

تشكيل ليفربول أمام جيرونا في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، جوميز، فان دايك، روبرتسون.

خط الوسط: جرافنبرخ، كورتيس جونز.

خط الوسط الهجومي: محمد صلاح، سوبوسلاي، لويس دياز.

خط الهجوم:نونيز.

نظام دوري أبطال أوروبا الجديد

وتشهد تلك النسخة من بطولة دوري أبطال أوروبا، نظامًا جديدًا استحدثه الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا"، بمشاركة 36 فريقًا للمرة الأولي، بدلًا من 32 فريقًا، مقسمة إلى 4 تصنيفات.

ويشمل النظام الجديد، إقامة دورى بدلًا من المجموعات، بحيث يخوض كل فريق 8 مباريات، مقسمة إلى 4 مباريات على أرضه و4 خارج أرضه.

ويتأهل أصحاب المراكز من الأول للثامن مباشرة للدور الثاني، على أن يلعب أصحاب المراكز من 9 إلى 24 ملحقًا ذهابًا وإيابًا لتحديد 8 فرق تشارك بالدور الثاني.

وستودع باقي الفرق البطولة بشكل نهائي، ولن ينتقل أي فريق للدوري الأوروبي، مثل ما كان يحدث فى النظام القديم.

وكانت المكافآت المالية لبطولة دوري أبطال أوروبا ارتفعت لتصل إلى قرابة 2.5 مليار يورو (2.79 مليار دولار)، ويُمكن للمتوّج باللقب أن يحصل على أكثر من 86 مليون يورو كجائزة مالية فقط، من دون احتساب المكافآت التي تبلغ 700 ألف يورو عن كل نقطة تُحقق في مرحلة الدوري، أو الإيرادات من حقوق البث التليفزيوني.

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