موعد مباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي بنصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

موعد مباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي بنصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

بتروجيت يفوز على مودرن سبورت بهدف في كأس الرابطة - أخبار كلمتك

بتروجيت يفوز على مودرن سبورت بهدف في كأس الرابطة - أخبار كلمتك

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الأربعاء 11-12-2024 - أخبار كلمتك

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الأربعاء 11-12-2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:07 - حزب البعث في سوريا يعلق كافة نشاطاته حتى إشعار آخر (تفاصيل) - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:07 - حزب البعث في سوريا يعلق كافة نشاطاته حتى إشعار آخر (تفاصيل) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - إطلاق إسم الفنان محيي إسماعيل على دفعة ورشة «مبادئ التمثيل والفنون الأدائية أمام الكاميرا» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - إطلاق إسم الفنان محيي إسماعيل على دفعة ورشة «مبادئ التمثيل والفنون الأدائية أمام الكاميرا» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - آيتن عامر وشقيقتها واشرف زكي أبرز الحضور في عزاء زوج بدرية طلبة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - آيتن عامر وشقيقتها واشرف زكي أبرز الحضور في عزاء زوج بدرية طلبة - أخبار كلمتك

«حماة الوطن» ينظم الصالون السياسي حول انعكاسات الأزمة السورية على الأمن الإقليمي والدولي - أخبار كلمتك

«حماة الوطن» ينظم الصالون السياسي حول انعكاسات الأزمة السورية على الأمن الإقليمي والدولي - أخبار كلمتك

تعرف على سعر السكر في الأسواق اليوم الأربعاء 11-12-2024 - أخبار كلمتك

تعرف على سعر السكر في الأسواق اليوم الأربعاء 11-12-2024 - أخبار كلمتك

البوسترات الفردية لأبطال مسلسل المهرج (صور) - أخبار كلمتك

البوسترات الفردية لأبطال مسلسل المهرج (صور) - أخبار كلمتك

مسلسل وتر حساس الحلقة 34، عبد الرحمن يستفيق من الغيبوبة - أخبار كلمتك

مسلسل وتر حساس الحلقة 34، عبد الرحمن يستفيق من الغيبوبة - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الرياضة - 09:06 - موعد مباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي في نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال والقناة الناقلة - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 09:06 - موعد مباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي في نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال والقناة الناقلة - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:06 - موعد مباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي في نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال والقناة الناقلة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 09:06 مساءً - موعد مباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي.. عبر بطل الكونكاكاف إلى نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال، ليضرب موعدا مرتقبا مع المارد الأحمر على ملعب 974، في سهرة كروية ستكون مثيرة للغاية في العاصمة القطرية الدوحة.

تأهل نادي باتشوكا المكسيكي إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس إنتركونتينينتال، عقب التفوق على نظيره بوتافوجو البرازيلي بثلاثية نظيفة، مساء اليوم، في المواجهة التي أقيمت على ملعب 974 في العاصمة القطرية الدوحة.

باتشوكا المكسيكي

مباراة الأهلي وباتشوكا في نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال

وسيضرب باتشوكا المكسيكي موعدا مثيرا مع الأهلي في الدور نصف النهائي من بطولة إنتركونتينينتال "كأس التحدي"، والمتأهل منهما سيخوض المباراة النهائية أمام ريال مدريد.

شوط أول انتهت سلبيا في النتيجة، قبل أن يغرد باتشوكا منفردا في الشوط الثاني، ويسجل ثلاثية رائعة في شباك بوتافوجو البرازيلي في مفاجأة من العيار الثقيل.

باتشوكا المكسيكي

بدأ أهداف نادي باتشوكا المكسيكي، لاعبه المغربي أسامة الإدريسي بطريقة رائعة، حيث راوغ عددا من مدافعي بوتافوجو بسهولة ووضعها في الدقيقة 50.

ولأن باتشوكا كان مميزا في هذا اللقاء، أتيحت له فرصة تسجيل الهدف الثاني، وتمكن بالفعل من زيارة الشباك من جديد، عن طريق نيلسون ديوسا في الدقيقة 66.

المخضرم سالمون روندون مهاجم منتخب فنزويلا كان لابد من أن يوقع على هدف في تلك المواجهة، وبالفعل نجح في تسجيل هدف باتشوكا الثالث بطريقة مميزة مع حلول الدقيقة 80.

الأهلي

موعد مباراة الأهلي وباتشوكا في نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال

يترقب العالم موعد مباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي في نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال، حيث يمكنكم متابعتها مساء يوم السبت المقبل الموافق 14 ديسمبر 2024، على ملعب 974 بالعاصمة القطرية الدوحة.

وتبدأ مباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي في نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال، مع حلول الساعة السابعة مساء بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة، الثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة مساء بتوقيت أبو ظبي.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي في نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال

ويمكنكم متابعينا عبر بوابة "الأسبوع" حجز مقاعدكم للاستمتاع بمواجهة الأهلي وباتشوكا المكسيكي عبر قناة بي إن سبورتس، بالإضافة إلى قناة الكأس ويعلق عليها العماني خليل البلوشي.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

دوري أبطال أوروبا، كلوب بروج يخطف فوزا ثمينا من سبورتنج لشبونة - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق