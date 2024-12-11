الرياضة - 09:06 - موعد مباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي في نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال والقناة الناقلة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 09:06 مساءً - موعد مباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي.. عبر بطل الكونكاكاف إلى نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال، ليضرب موعدا مرتقبا مع المارد الأحمر على ملعب 974، في سهرة كروية ستكون مثيرة للغاية في العاصمة القطرية الدوحة.

تأهل نادي باتشوكا المكسيكي إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس إنتركونتينينتال، عقب التفوق على نظيره بوتافوجو البرازيلي بثلاثية نظيفة، مساء اليوم، في المواجهة التي أقيمت على ملعب 974 في العاصمة القطرية الدوحة.

مباراة الأهلي وباتشوكا في نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال

وسيضرب باتشوكا المكسيكي موعدا مثيرا مع الأهلي في الدور نصف النهائي من بطولة إنتركونتينينتال "كأس التحدي"، والمتأهل منهما سيخوض المباراة النهائية أمام ريال مدريد.

شوط أول انتهت سلبيا في النتيجة، قبل أن يغرد باتشوكا منفردا في الشوط الثاني، ويسجل ثلاثية رائعة في شباك بوتافوجو البرازيلي في مفاجأة من العيار الثقيل.

بدأ أهداف نادي باتشوكا المكسيكي، لاعبه المغربي أسامة الإدريسي بطريقة رائعة، حيث راوغ عددا من مدافعي بوتافوجو بسهولة ووضعها في الدقيقة 50.

ولأن باتشوكا كان مميزا في هذا اللقاء، أتيحت له فرصة تسجيل الهدف الثاني، وتمكن بالفعل من زيارة الشباك من جديد، عن طريق نيلسون ديوسا في الدقيقة 66.

المخضرم سالمون روندون مهاجم منتخب فنزويلا كان لابد من أن يوقع على هدف في تلك المواجهة، وبالفعل نجح في تسجيل هدف باتشوكا الثالث بطريقة مميزة مع حلول الدقيقة 80.

موعد مباراة الأهلي وباتشوكا في نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال

يترقب العالم موعد مباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي في نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال، حيث يمكنكم متابعتها مساء يوم السبت المقبل الموافق 14 ديسمبر 2024، على ملعب 974 بالعاصمة القطرية الدوحة.

وتبدأ مباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي في نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال، مع حلول الساعة السابعة مساء بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة، الثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة مساء بتوقيت أبو ظبي.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي في نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال

ويمكنكم متابعينا عبر بوابة "الأسبوع" حجز مقاعدكم للاستمتاع بمواجهة الأهلي وباتشوكا المكسيكي عبر قناة بي إن سبورتس، بالإضافة إلى قناة الكأس ويعلق عليها العماني خليل البلوشي.