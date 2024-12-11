الرياضة - 09:06 - الدولار يرفع سعر الذهب في مصر.. والتغيرات الجيوسياسية تكسو بورصة المعدن الأصفر عالمياً - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 09:06 مساءً - عزز سعر الدولار المرتفع في مصر والوضع الجيوسياسي المحيط من مكاسب المعدن الأصفر «الذهب» داخل الصاغة المصرية، والذي ظل يرتفع منذ منتصف أكتوبر الماضي.

مسار سعر الذهب في مصر

اخترق سعر الذهب عيار 21 لأول مرة مستوى 3700 جنيه في 22 أكتوبر الماضي، بالتزامن مع صعود الأوقية عالمياً إلى 2746 دولارا، وارتفاع الدولار في بنوك مصر بضعة قروش ليصل إلى 48.69 جنيه في البنك الأهلي المصري.

وفي الوقت نفسه تخطي سعر الذهب عيار 24 مستوى 4250 جنيها، فيما بلغ سعر الذهب عيار 18 نحو 3192 جنيه، وارتفع الجنيه االذهب مقترباً من 30 ألف جنيه.

سعر الذهب بنهاية أكتوبر الماضي

وظل الذهب يرتفع متاثراً بسعر الدولار محلياً وتداولات الأوقية عالمياً، ليختتم سعر الذهب تداولات شهر أكتوبر الماضي عند

سعر الذهب عيار 21 عند 3785 جنيه للجرام.

- سعر الذهب عيار 24 عند 4325 جنيها للجرام.

- سعر الذهب عيار 18 عند 3244 جنيها للجرام.

- سعر الجنيه الذهب عند 30.28 ألف جنيه، (غير شاملة تكاليف المصنعية).

أما عن سعر اوقية الذهب في البورصات الخارجية فتراجعت بنهاية الشهر على نحو طفيف من 2786 دولارا.

سعر الدولار بنهاية أكتوبر الماضي

وبالنظر إلى أسعار صرف الدولار في البنوك المصرية، فاختتمت العملة الأمريكية التعاملات أمام الجنيه بنهاية أكتوبر الماضي عند 49.80 جنيه.

سعر الدولار يرفع الذهب في ديسمبر 2024

أثر ارتفاع سعر الدولار في الأسبوع الماضي من شهر ديسمبر الجاري على سعر الذهب المتداول في مصر، حيث تخطي الدولار لأول مرة منذ مارس الماضي مستوى 50 جنيها لكل واحد دولار، ما دفع الذهب أعلى 3800 جنيه للجرام من عيار 21.

وأظهرت بيانات أسعار الصرف في البنك المركزي المصري أن الدولار ارتفع أمام الجنيه بنحو 1.06 جنيه أول 11 يوما من شهر ديسمبر الجاري، ليسجل الدولار في الختام نحو 50.72 جنيه للبيع و50.59 جنيه للشراء.

سعر الذهب اليوم

وكشفت شركة "ذهب مصر" عن ارتفاع الذهب في مصر بأكثر من 150 جنيها بالأسبوع الجاري، ليصل سعر الذهب عيار 24 اليوم إلى 4426 جنيها، فيما صعد سعر الذهب عيار 21 لـ 3873 جنيها، والذهب عيار 18 نحو 3320 جنيها.

الجنيه الذهب

وأظهرت بيانات "جولد ايرا" العاملة في مجال صناعة الذهب والسبائك أن سعر بيع الجنيه الذهب بلغ 31.360 ألف جنيه، اليوم الأربعاء في صاغة مصر.

تحولات في سعر الذهب عالمياً

وعالميا، ترتفع أوقية الذهب في تعاملات اليوم الأربعاء بأكثر من 20 دولارا إلى 2714.3 دولار، حيث ساهمت قراءة التضخم متوافقة مع التوقعات، من ارتفع الذهب اليوم الأربعاء في البورصات الخارجية، بعد أن عززت احتمالات خفض أسعار الفائدة داخل الفيدرالي الأمريكي في الأسبوع المقبل.

يأتي ذلك على خلفية الثقافة القديمة التي تعتبر الذهب استثمارا تقليدياً آمنا خلال أوقات عدم اليقين الجيوسياسي، ويزدهر عندما تكون أسعار الفائدة منخفضة.

وأظهرت بيانات من وزارة العمل الأميركية أن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفعت بنسبة 0.3% على أساس شهري في نوفمبر الماضي، وعلى أساس سنوي، ارتفعت بنسبة 2.7% بعد ارتفاعها بنسبة 2.6% في أكتوبر.

كان خبراء اقتصاديون استطلعت وكالة «رويترز» آراءهم، توقعوا ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.3% وتقدمه بنسبة 2.7% على أساس سنوي.

وقال ديفيد ميجر مدير تداول المعادن في هاي ريدج فيوتشرز: "ارتفع سعر الذهب على خلفية افتراض أن بيانات مؤشر أسعار المستهلك التي تأتي حميدة أو متوافقة بالتأكيد مع التوقعات وأن التضخم لن يرتفع أكثر ولكن يظل مستقرا سيسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة على الأرجح في اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة المقبل".

فيما قال نيتيش شاه، استراتيجي السلع الأساسية في ويسدوم تري: "نتوقع أن يصل الذهب إلى مستويات مرتفعة جديدة في عام 2025، مع تراجع عائدات السندات المرتفعة التي لدينا اليوم على مدار العام، واستمرار المخاطر الجيوسياسية كمحرك داعم لمعنويات الذهب".

وأضاف: "نعتقد أن سعر الذهب قد يصل إلى 3000 دولار للأوقية بحلول نهاية عام 2025."