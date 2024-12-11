باتشوكا يضرب بوتافوجو بثلاثية ويتأهل لمواجهة الأهلي بنصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 08:59 مساءً - كأس الإنتركونتيننتال، حقق فريق باتشوكا المكسيكي فوزا كبيرا على نظيره بوتافوجو البرازيلي، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد 974 في ربع نهائي كأس الإنتركونتيننتال.

وشهد الشوط الأول سيطرة من فريق بوتافوجو البرازيلي على مجريات الأمور، وسط دفاع منظم من نادي باتشوكا، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، تغيرت الأحوال وفرض فريق باتشوكا سيطرته على مجريات الأمور بشكل كامل ونجح في ترجمة تلك السيطرة بهدف مبكر عن طريق المغربي أسامة الإدريسي في الدقيقة 50، بعدما راوغ أكثر من لاعب بشكل رائع ليطلق تسديدة داخل الشباك، قبل أن ينجح في تعزيز تقدمه بهدف ثاني عن طريق نيلسون ديوسا بالدقيقة 66، ثم أكمل الثلاثية اللاعب سالمون روندون في الدقيقة 80.

بتلك النتيجة يتأهل فريق باتشوكا لمواجهة الأهلي على كأس التحدي في نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال، فيما يودع فريق بوتافوجو منافسات البطولة من ربع النهائي.

تشكيل بوتافوجو أمام باتشوكا

أعلن البرتغالي أرتور خورخي، المدير الفني لفريق بوتافوجو البرازيلي، عن تشكيل اللاعبين لمواجهة باتشوكا المكسيكي في كأس الإنتركونتيننتال، والذي ضم كلا من:

حراسة المرمى: جون.

خط الدفاع: ماتيو بونتي، ألكسندر أولوا، أدريلسون، كويابانو.

خط الوسط الملعب: جيورجي، ألان، كارلوس ألفيس.

الهجوم: لويس هنريكي، ماثيوس مارتينيز، إيجور خيسوس.

تشكيل باتشوكا ضد بوتافوجو

فيما ضم تشكيل باتشوكا ضد بوتافوجو في ربع نهائي كأس الإنتركونتيننتال كلا من:

حراسة المرمى: كارلوس لونا.

خط الدفاع: سيرجيو باريتو، بريان جونزاليس، رودريجيز لويس، أندريس ميكولتا.

وسط الملعب: بيدرو بيدرازا، أرتورو جونزاليس، ألان باوتيستا، ألياس مونتيل.

الهجوم: أسامة الإدريسي، سالمون روندون.

شهدت مباراة باتشوكا وبوتافوجو حضور الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وعدد من لاعبي الأحمر.

قائمة الأهلي

وأعلن مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قائمة كأس الإنتركونتيننتال الرسمية.

قائمة الأهلي لنصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال

حراسة المرمى: محمد الشناوي وحمزة علاء ومصطفى مخلوف.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح، عمر كمال عبد الواحد، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أشرف داري، يوسف أيمن، كريم الدبيس، يحيى عطية الله.

خط الوسط: أكرم توفيق، مروان عطية، عمرو السولية، إمام عاشور، عمر الساعي، طاهر محمد طاهر، محمد مجدي أفشة، أحمد نبيل كوكا وكريم نيدفيد ومصطفى أبو الخير.

خط الهجوم: محمود كهربا، وسام أبو علي، بيرسي تاو، رضا سليم، حسين الشحات وسمير محمد، محمد عبدالله.

موعد مباراة الأهلي في كأس إنتركونتيننتال

وتقام مباراة الأهلي وباتشوكا يوم السبت المقبل، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، ويحتضن اللقاء ملعب 974 بالدوحة.

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