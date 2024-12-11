الرياضة - 08:26 - موعد صرف معاشات يناير 2025 بعد تطبيق الزيادة الجديدة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 08:26 مساءً - زيادة الحد الأدنى للمعاشات وأجور الاشتراك التأميني.. يتساءل الكثير من المواطنين خلال الأيام الأخيرة عن موعد تطبيق زيادة المعاشات 2025، بالتزامن مع إعلان الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، عن زيادة الحد الأدنى والأقصى لكل من المعاش وأجر الاشتراك التأميني بداية من أول يناير 2025.

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص زيادة المعاشات، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

زيادة المعاشات 2025

وأصبح الحد الأدنى للمعاش بعد الزيادة الجديدة 1495 جنيهًا بدلًا من 1300 جنيه، وارتفع الحد الأقصى للمعاش إلى 11600 جنيه بدلًا من 10080جنيها.

وتم رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليصل إلى 2300 جنيهًا بدلًا من 2000 جنيهًا، وارتفع الحد الأقصى إلى 14500 جنيهًا بدلاً من 12600 جنيهًا.

قيمة المعاشات حسب الشرائح الجديدة

الشريحة الأولى: 1495 جنيهًا.

الشريحة الثانية: 1725 جنيهًا.

الشريحة الثالثة: 1840 جنيهًا.

الشريحة الرابعة: 2300 جنيهًا.

الشريحة الخامسة: 2645 جنيهًا.

الشريحة السادسة: 2990 جنيهًا.

الشريحة السابعة: 3335 جنيهًا.

الشريحة الثامنة: 3680 جنيهًا.

الشريحة التاسعة: 4025 جنيهًا.

الشريحة العاشرة: 4370 جنيهًا.

الشريحة الحادية عشرة: 4715 جنيهًا.

الشريحة الثانية عشرة: 5060 جنيهًا.

الشريحة الثالثة عشرة: 5405 جنيهًا.

الشريحة الرابعة عشرة: 11592 جنيهًا.

موعد صرف معاشات شهر يناير 2025

ومن جانبها، أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن صرف معاشات شهر يناير 2025 لـ المواطنين، تكون يوم 1 يناير، ويستمر صرف المعاشات حتى نهاية شهر يناير 2025.

أماكن صرف معاشات يناير 2025

- المحافظ الإلكترونية.

- فروع البنوك المختلفة.

- ماكينات الصراف الآلي (ATM).

- منافذ شركة فوري.

- منافذ البريد المصري.