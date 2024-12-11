الرياضة - 08:26 - بعد نقله إلى المستشفى.. تطورات الحالة الصحية للفنان نبيل الحلفاوي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 08:26 مساءً - تصدر الفنان نبيل الحلفاوي، مؤشرات البحث عبر تريند «جوجل» ومنصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما تم نقله إلى المستفي صباح اليوم الأربعاء، عقب تعرضه لوعكة صحية.

تطورات الحالة الصحية للفنان نبيل الحلفاوي

وطالبت أسرة الفنان نبيل الحلفاوي، محبيه بالدعاء له، وذلك دون الكشف عن تفاصيل الحالة الصحية له.

وطمأن نجل نبيل الحلفاوي، المخرج خالد الحلفاوي، في تصريحات إعلامية، محبي والده عن حالته الصحية، مشيرا إلى أن حالة والده مستقرة، والأطباء يتابعونه باستمرار.

آخر أعمال نبيل الحلفاوي

جدير بالذكر، أن آخر أعمال نبيل الحلفاوي، كانت مشاركته في فيلم تسليم أهالي، الذي عرض منذ عامين، حيث ظهر كضيف شرف.

وفي وقت سابق، علق نبيل الحلفاوي، على إعلان الفنانين باسم سمرة وطارق لطفي، عن الحلقة الأخيرة من مسلسل «العتاولة»، الذي يعرض حاليا عبر شاشة mbc مصر.

تعليق نبيل الحلفاوي

وكتب نبيل الحلفاوي، عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»: «أنا آسف جدا.. دخلت أشوف التعليقات، لقيتها إعجاب وإشادة.. بقدم اعتذاري على استنكاري، بس لو سمحتوا يعني للمنبهرين بكسرالجدار الرابع ده بيبقى منهج من أول العمل لآخره. ومن غير ربطه بمتغير يفسده عند إعادة عرضه أو مشاهدته: بكرة الساعة كذا على محطة كذا بعد برنامج كذا.. أكرر اعتذاري».