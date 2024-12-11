الرياضة - 08:06 - اقتصادي: الجهد الذي بذله الرئيس في جولته الأوروبية سيرى النور إذا تابعته الوزارات بالشكل المطلوب «فيديو» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 08:06 مساءً - قال الدكتور محمد حمزة الحسيني، الخبير الاقتصادي، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للنرويج كانت مهمة للغاية، خاصة وأن النرويج تمتلك أكبر صندوق سيادي استثماري في العالم بقيمة 2 تريليون دولار، مشيرًا إلى أن هذا الصندوق هو الأول على العالم من حيث الحجم.

وأ كد محمد الحسيني، خلال حواره على فضائية «النيل للأخبار»، أن الجهد الذي بُذل من الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذه الزيارة لن يرى النور إلا إذا تم متابعته من خلال الوزارات المهنية بالشكل المطلوب.

الناتج القومي للنرويج يُقدر بـ 440 مليار دولار، في حين أن عدد سكان هذه الدولة لا يزيد عن 6 ملايين نسمة، بينما الناتج القومي لمصر يُقدر بـ396 مليار، وعدد السكان يُقدر بـ110 ملايين نسمة.

استثمار الهيدروجين الأخضر في مصر

وأضاف «الحسيني» أن النرويج تُعد من أقوى وأكبر الدول في الاستثمار في الهيدروجين الأخضر، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي تحدث مع رجال الأعمال الدنماركيين عن ضرورة الاستثمار في مصر، خاصة في مجال الهيدرجين الأخضر الذي تتمتع فيه مصر بموارد خاصة، بالإضافة إلى أن تكلفة اليد العاملة منخفضة في مصر بصورة كبيرة.

النرويج من أوائل العالم التي لديها فائض في الطاقة المتجددة

وتابع الخبير الاقتصادي، أن النرويج من الدول النفطية، ورغم ذلك فهي دولة متطورة وتمتلك تكنولوجيا متطورة، وأصبحت من أوائل دول العالم التي لديها فائض في الطاقة المتجددة.

الثروة الحيوانية في النرويج

وذكر، أن الثروة الحيوانية في النرويج قوية جدًا، وتمتلك وفرة كبيرة من اللحوم والألبان بسبب الاعتماد على التكنولوجيا في تربية الثروة الحيوانية، لافتا إلى أن نقل هذه التكنولوجيا لمصر أمر مهم جدًا، ويُساهم في زيادة الثروة الحيوانية.

مصر أثبتت لكل للعالم أنها مستقرة

وأكد محمد الحسيني، أن مصر أثبتت لكل دول العالم أنها مستقرة، مما جعل مصر دولة محترمة من قبل كل دول العالم، وظهر هذا بوضوح في الزيارات الخارجية للرئيس عبد الفتاح السيسي.

زيارة الرئيس السيسي لأيرلندا

وواصل الدكتور محمد حمزة الحسيني حديثه، أن زيارة الرئيس السيسي لأيرلندا أمر مهم، خاصة وأنها دولة متطورة في تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، مبينا أن مصر تريد الاستفادة من تجربة أيرلندا من خلال دعوة الشركات المتخصصة في التكنولوجيا للمجيء لمصر.

دور الحكومة للاستفادة من جدوى زيارة الرئيس السيسي للدول الاسكندنافية

ونوّه «الحسيني» بأن الحكومة المصرية يجب أن تتواصل بشكل مستمر مع الجانب النرويجي والدنماركي والأيرلندي لإعداد دمج بين الشركات المصرية والشركات في هذه الدول، حتى نستفيد من جدوى زيارة الرئيس السيسي لهذه الدول السنوات الأخيرة.