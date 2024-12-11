الرياضة - 07:26 - هل تستمر الشبورة المائية غدا الخميس؟.. «الأرصاد» توضح - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 07:26 مساءً - شبورة مائية.. يتساءل كثير من المواطنين عن موعد انتهاء تكون الشبورة المائية الكثيفة صباحًا على الطرق، وذلك بعد وصولها لحد الضباب صباح اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024.

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هل تتكون شبورة مائية غدا على الطرق؟

ومن جانبها، كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن استمرار تكون الشبورة المائية، غدًا الخميس 12 ديسمبر 2024، من الساعة 3 صباحاً إلى الساعة 9 صباحاً، إذ تتكون بشكل كثيف صباحًا، وقد تصل لحد الضباب أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية.

ونبهت هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين على اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الشبورة المائية الكثيفة، منوهة على سائقي المركبات توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة.

حالة الطقس غدا الخميس

وأشارت هيئة الأرصاد إلى استمرار الطقس معتدل الحرارة نهاراً، غدا الخميس، على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ علي جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا وفي الصباح الباكر علي أغلب الأنحاء، شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء.