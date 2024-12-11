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الرياضة - 07:26 - هل تستمر الشبورة المائية غدا الخميس؟.. «الأرصاد» توضح - أخبار كلمتك

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الرياضة - 07:26 - هل تستمر الشبورة المائية غدا الخميس؟.. «الأرصاد» توضح - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:26 - هل تستمر الشبورة المائية غدا الخميس؟.. «الأرصاد» توضح - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 07:26 مساءً - شبورة مائية.. يتساءل كثير من المواطنين عن موعد انتهاء تكون الشبورة المائية الكثيفة صباحًا على الطرق، وذلك بعد وصولها لحد الضباب صباح اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024.

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص الظواهر الجوية على البلاد، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

هل تتكون شبورة مائية غدا على الطرق؟

ومن جانبها، كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن استمرار تكون الشبورة المائية، غدًا الخميس 12 ديسمبر 2024، من الساعة 3 صباحاً إلى الساعة 9 صباحاً، إذ تتكون بشكل كثيف صباحًا، وقد تصل لحد الضباب أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية.

ونبهت هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين على اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الشبورة المائية الكثيفة، منوهة على سائقي المركبات توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة.

بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية

حالة الطقس غدا الخميس

وأشارت هيئة الأرصاد إلى استمرار الطقس معتدل الحرارة نهاراً، غدا الخميس، على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ علي جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا وفي الصباح الباكر علي أغلب الأنحاء، شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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