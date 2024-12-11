الرياضة - 07:26 - سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 يقترب من 4 آلاف جنيه - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 07:26 مساءً - سعر الذهب الآن.. واصلت أسعار الذهب ارتفاعها في أسواق الصاغة، وقاب قوسين أو أدنى من وصوله إلى سعر 4 آلاف جنيه.

بحسب آخر تحديث لـ سعر الذهب الآن في الأسواق، وصل سعر الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا في مصر إلى 3845 جنيهًا للبيع، و3820 جنيهًا للشراء، فيما سجل سعر الجنيه الذهب عقب الارتفاع الأخير نحو 30760 جنيهًا للبيع، و30560 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب الآن

وترصد كلمتك، لقرائها في السطور التالية، سعر الذهب الآن في مصر بحسب آخر تحديث له، وذلك ضمن خدمة إخباية شاملة تقدمها لزوارها في عدد كبير من الموضوعات المختلفة والمتنوعة على مدار الساعة، وللمتابعة اضغط هنــــــــا.

سعر الذهب الآن في مصر سعر الذهب بيع شراء سعر الذهب الآن عيار 24 4394.25 جنيه 4365.75 جنيه سعر الذهب الآن عيار 22 4028 جنيهًا 4002 جنيهًا سعر الذهب الآن عيار 21 3845 جنيهًا 3820 جنيهًا سعر الذهب الآن عيار 18 3295.75 جنيه 3274.25 جنيه سعر الذهب الآن عيار 14 2563.25 جنيه 2546.75 جنيه سعر الذهب الآن عيار 12 2197.25 جنيه 2182.75 جنيه سعر الذهب الآن عيار 9 1647.75 جنيه 1637.25 جنيه سعر الجنيه الذهب 30760 جنيهًا 30560 جنيهًا سعر أوقية الذهب 2716.02 دولار 2715.75 دولار

سعر الذهب الآن عيار 24

سجل سعر الذهب الآن عيار 24 خلال تعاملات اليوم الأربعاء 12 ديسمبر 2024 في سوق الصاغة نحو 4394.25 جنيه للبيع، و4365.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب الآن عيار 22

وبلغ سعر الذهب الآن عيار 22 في أسواق الصاغة بمصر نحو 4028 جنيهًا للبيع، و4002 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار الآن عيار 21

ووصل سعر الذهب الآن عيار 21 في الأسواق خلال تعاملات اليوم الأربعاء 12 ديسمبر 2024 إلى 3845 جنيهًا للبيع، و3820 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب الآن عيار 18

وحقق سعر الذهب الآن عيار 18 الأكثر انتشارًا وطلبًا في محافظات الصعيد نحو 3295.75 جنيه للبيع، و3274.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب الآن عيار 14

وارتفع سعر الذهب الآن عيار 14 ليسجل نحو 2563.25 جنيه للبيع، و2546.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب الآن عيار 12

وبلغ سعر الذهب الآن في أسواق الصاغة عقب الارتفاع الأخير في المعدن الأصفر نحو 2197.25 جنيه للبيع، و2182.75 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب وفقًا لآخر تحديث له في أسواق الصاغة ليسجل الآن نحو 30760 جنيهًا للبيع، و30560 جنيهًا للشراء.