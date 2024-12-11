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الرياضة - 07:26 - مصر تدين الاستهداف الإسرائيلي للبنية التحتية العسكرية فى سوريا - أخبار كلمتك

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الرياضة - 07:26 - مصر تدين الاستهداف الإسرائيلي للبنية التحتية العسكرية فى سوريا - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:26 - مصر تدين الاستهداف الإسرائيلي للبنية التحتية العسكرية فى سوريا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 07:26 مساءً - أكدت وزارة الخارجية المصرية، أن جمهورية مصر العربية تدین بأشد العبارات الاستهداف الإسرائيلى الممنهج للبنية التحتية داخل الأراضى السورية، وتعمد قصف وتدمير العديد من المواقع والقواعد والأسلحة والمعدات والأنظمة العسكرية في مختلف أرجاء سوريا، بالإضافة إلى قيام الجيش الإسرائيلى بتكريس وجوده غير الشرعى وتوسيع نطاق سيطرته فى الأراضى التى احتلها داخل العمق السورى.

وأوضحت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن مصر تجدد رفضها الكامل لاستغلال إسرائيل الانشغال الداخلى بسوريا وحالة السيولة والفراغ التى تشهدها، لتقويض مقدرات الدولة واحتلال الأراضي السورية.

وأشارت الخارجية، إلى أن مصر تعتبر هذه الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا بمثابة إمعان في الانتهاك الممنهج للقانون الدولى، وإصرار على سياسة الغطرسة فى الإقليم.

وتحذر جمهورية مصر العربية من المخاطر الوخيمة المتوقعة عن السياسات الإسرائيلية غير المسئولة، وتطالب مجلس الأمن والمجتمع الدولى والقوى الفاعلة دوليا بالاضطلاع بمسئوليتها في وقف هذا التصعيد الإسرائيلي الخطير في سوريا، واحترام سيادة ووحدة وسلامة الأراضى السورية.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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