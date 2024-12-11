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تشكيل مواجهة البنك الأهلي وسيراميكا في كأس رابطة الأندية - أخبار كلمتك

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تشكيل مواجهة البنك الأهلي وسيراميكا في كأس رابطة الأندية - أخبار كلمتك

تشكيل مواجهة البنك الأهلي وسيراميكا في كأس رابطة الأندية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 07:25 مساءً - كأس رابطة الأندية، أعلن طارق مصطفى المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي، تشكيل الفريق لمواجهة سيراميكا كليوباترا ضمن مباريات الجولة الإفتتاحية لبطولة كأس رابطة الأندية المحترفة.

 

تشكيل البنك الأهلي ضد سيراميكا في كأس رابطة الأندية 

وجاء تشكيل البنك الأهلي ضد سيراميكا في كأس رابطة الأندية كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد صبحي 

خط الدفاع: سعيدو سيمبوري، محمود الجزار، محمد بسيوني، إسحاق يعقوبو 

خط الوسط: سيرجي أكا، أحمد ربيع، أحمد مدبولي، أحمد النادري

خط الهجوم: أسامة فيصل، ياو أنور 

فيما يتواجد على دكة البدلاء كل من: عبد العزيز البلعوطى، محمد عبد الغنى، داو سيريل، هشام صلاح، محمد إبراهيم، سيد نيمار، عبد اللطيف جريندو، مصطفى عبد الرحيم، محمد هلال.

 

تشكيل سيراميكا كليوباترا ضد البنك الأهلي في كأس رابطة الأندية 

فيما أعلن أيمن الرمادي المدير الفني لـ سيراميكا تشكيل فريقه لمواجهة البنك الأهلي، والذي ضم كلا من محمود كوكو لحراسة المرمى، ومعه أحمد هاني، أحمد بيكهام، عمرو قلاوة، محمد توني، جاستس آرثر، أيمن موكا، إسلام عيسى، عبد الرحمن بودي، أحمد القندوسي، فخري لاكاي.

فيما يتواجد على دكة البدلاء كلا من: محمد بسام، سعد سمير، محمود زلاكة، أحمد بلحاج، جون إيبوكا، محمد صادق، حسين السيد، أحمد عابدين، محمد عادل.

موعد مباراة سيراميكا امام البنك الاهلي 

ومن المقرر أن تقام مباراة سيراميكا والبنك الأهلي في الثامنة مساء اليوم الأربعاء.

ويقع الفريقان في المجموعة الثانية التي تضم 5 فرق وهي، المصري، سيراميكا، غزل المحلة، البنك الأهلي، وزد.

وفاز سيراميكا بآخر نسختين، حيث تغلب في الأولى على المصري بالمباراة النهائية بنتيجة 4-1، بينما تغلب في النسخة الأخيرة على طلائع الجيش بنتيجة 3-1.

 

مكافأة مالية لبطل كأس الرابطة

وكانت  رابطة الأندية المصرية المحترفة قد حددت مكافأة مالية قدرها مليون و500 ألف جنيه مكافأة لبطل كأس رابطة الأندية فى الموسم الجديد 2024 - 2025، على أن يحصل الوصيف على مليون جنيه، كما يحصل كل ناد مشارك على 100 ألف جنيه.

 

الفرق المتوجة بالنسخ السابقة من كأس الرابطة 

وحصد فريق مودرن سبورت اللقب فى نسخته الأولى موسم 2021 - 2022 وفريق سيراميكا تمكن من التتويج بالكأس موسمين على التوالي 2022 - 2023، 2023 - 2024.

نظام النسخ السابقة من كأس الرابطة 

يذكر أن النسخة الأولى لموسم 2021-22 شهدت تقسيم الـ 18 فريقا على 3 مجموعات بواقع 6 في كل مجموعة مع تأهل متصدري الترتيب بالإضافة لأفضل مركز ثاني للمربع الذهبي.

وفي النسخة الثانية لموسم 2022-23 اعتذر الأهلي عن عدم المشاركة وأقيمت البطولة بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة.

وفي النسخة الماضية وبعد اعتذار الأهلي والزمالك عن عدم المشاركة، قُسمت الفرق الـ 16 على 4 مجموعات تأهل منها الأول والثاني لربع النهائي بنظام خروج المغلوب لتحديد البطل.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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