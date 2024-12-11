بعد رحيل جوميز، انقسام في الزمالك بسبب أحمد مجدي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 06:35 مساءً - اشتعلت أزمة داخل مجلس إدارة نادي الزمالك بسبب أحمد مجدي المدرب المساعد في الجهاز الفني للبرتغالي جوزيه جوميز، بعد إعلانه الرحيل عن تدريب الأبيض.

واقترب أحمد مجدي من الرحيل عن الزمالك والانضمام للجهاز الفني لجوميز في تجربته الجديدة بالمملكة العربية السعودية.

وقال مصدر داخل نادي الزمالك، إن بعض أعضاء مجلس إدارة الزمالك يريدون استمرار أحمد مجدي لقيادة الأبيض في مباراته المهمة أمام المصري البورسعيدي.

أحمد مجدي مدرب الزمالك

وقال مصدر داخل نادي الزمالك، إن هناك بعض من أعضاء المجلس غاضبين من موقف أحمد مجدي ورحيله ويرفضون استمراره في تدريب الأبيض في مباراة المصري، ويفضلون تعيين مدرب من أبناء النادي بشكل مؤقت.

فيما يري باقي المجلس ضرورة استمرار أحمد مجدي حتى مباراة المصري نظرا لأهمية المباراة.

جوميز يعلن رحيله عن الزمالك

وقال جوميز في بيان رحيله عن الزمالك: "بقلب مثقل ودموع تنهمر على وجهي أكتب هذه الكلمات، لقد وضع الله في طريقي هذا الامتياز والشرف العظيم لخدمة هذا النادي العظيم الزمالك، لقد حالفني الحظ بلقاء هؤلاء المديرين الذين وظفوني، وبالتالي فتحوا لي أبواب التواجد في مصر، والتدريب بكرة القدم المصرية وسمحوا لي بالتعرف على شعبها الاستثنائي الذي وقعت في حبه، أشعر بحب لا ينتهي للشعب المصري بشكل عام وللمشجعين المتحمسين للزمالك بشكل خاص، ممتن للرئيس الذي منحني هذه الفرصة وأحمل في قلبي جميع اللاعبين الذين عملت معهم كانوا ومازالوا أبطالًا ومقاتلين فازوا معي ببطولتين مهمتين في الأشهر العشرة الماضية".

وأضاف: "شكرًا لكم أيها الشعب المصري على كل هذا الود، وشكر خاص جدًّا لجماهير الزمالك، المحاربين الذين ساعدونا على الفوز، بدون أي مشاعر سيئة تجاه أي شخص. خلال هذه الفترة كنت أرفض الكثير من العروض الجيدة جدًّا، لأنني أحب الزمالك، لكنني قررت الآن إنهاء عقدي مع الزمالك لأنني أشعر أن الظروف اللازمة لمواصلة جلب الألقاب لجماهيرنا غير متوفرة، أتمنى أن يتحسن كل شيء من أجل الزمالك العملاق".

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