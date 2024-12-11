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موقف محرج خلال مؤتمر كونجرس "فيفا" وإنفانتينو يتدخل - أخبار كلمتك

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موقف محرج خلال مؤتمر كونجرس "فيفا" وإنفانتينو يتدخل - أخبار كلمتك

موقف محرج خلال مؤتمر كونجرس "فيفا" وإنفانتينو يتدخل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 05:59 مساءً - شهد مؤتمر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) المقام حاليا، للإعلان الرسمي عن منح السعودية استضافة كأس العالم 2034، عطلا فنيا ما تسبب في موقف محرج للحضور.

عطل فني في مؤتمر الفيفا

وجاء العطل في تقنية الصوت مع بداية كلمة ليخاندرو دومينجيز، رئيس اتحاد الكونميبول، وهو ما جعل جياني إنفانتينو، رئيس "فيفا" يوجه بإصلاح العطل.

وعاد رئيس اتحاد الكونميبول، لكلمته من جديد بعد إصلاح العطل الفني في هندسة الصوت بمقر الإعلان.

وتم الإعلان من قبل "فيفا" خلال جدول أعمال الكونجرس الاستثنائي، عن استضافة السعودية لبطولة كأس العالم 2034، بمشاركة 48 منتخبا.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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